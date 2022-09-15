https://sputnik-georgia.ru/20220915/zdravstvuy-shkola-i-proschayte-nervy-270433264.html

Здравствуй, школа, и прощайте, нервы!

Здравствуй, школа, и прощайте, нервы!

Вот и настал тот день, когда мысли тысяч грузинских мам, пап, а также бабушек и дедушек направлены на то, чтобы сконцентрировать внимание своих чад-школьников... 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T10:49+0400

2022-09-15T10:49+0400

2022-09-15T10:49+0400

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образование

образование в грузии

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Сегодня, 15 сентября - не только начало учебного года в Грузии, но и, традиционно, начало родительских нервотрепок, молитв, обращенных к детскому сознанию, о том, как важно и нужно учиться, проклятий технологического процесса и глобализма из-за того, что Интернет всемогущий овладел современными учениками целиком и полностью, а также других забот, тревог и волнений. Тем временем, с нового учебного года в Грузии отменили "дистанционку", ввели шахматы и военное дело, после пандемии вернули функционирование школьных столовых и работу спортивных и художественных кружков. В общем, все для всесторонней учебы и развития младшего поколения и во благо страны. Так что учитесь, дети!

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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школа, грузия, общество, образование, образование, образование в грузии