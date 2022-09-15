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https://sputnik-georgia.ru/20220915/zdravstvuy-shkola-i-proschayte-nervy-270433264.html
Здравствуй, школа, и прощайте, нервы!
Здравствуй, школа, и прощайте, нервы!
Вот и настал тот день, когда мысли тысяч грузинских мам, пап, а также бабушек и дедушек направлены на то, чтобы сконцентрировать внимание своих чад-школьников... 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T10:49+0400
2022-09-15T10:49+0400
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школа
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образование в грузии
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Сегодня, 15 сентября - не только начало учебного года в Грузии, но и, традиционно, начало родительских нервотрепок, молитв, обращенных к детскому сознанию, о том, как важно и нужно учиться, проклятий технологического процесса и глобализма из-за того, что Интернет всемогущий овладел современными учениками целиком и полностью, а также других забот, тревог и волнений. Тем временем, с нового учебного года в Грузии отменили "дистанционку", ввели шахматы и военное дело, после пандемии вернули функционирование школьных столовых и работу спортивных и художественных кружков. В общем, все для всесторонней учебы и развития младшего поколения и во благо страны. Так что учитесь, дети!
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школа, грузия, общество, образование, образование, образование в грузии
школа, грузия, общество, образование, образование, образование в грузии

Здравствуй, школа, и прощайте, нервы!

10:49 15.09.2022
© Sputnik15 сентября - Школьный переполох!
15 сентября - Школьный переполох! - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
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Вот и настал тот день, когда мысли тысяч грузинских мам, пап, а также бабушек и дедушек направлены на то, чтобы сконцентрировать внимание своих чад-школьников на учебе
Сегодня, 15 сентября - не только начало учебного года в Грузии, но и, традиционно, начало родительских нервотрепок, молитв, обращенных к детскому сознанию, о том, как важно и нужно учиться, проклятий технологического процесса и глобализма из-за того, что Интернет всемогущий овладел современными учениками целиком и полностью, а также других забот, тревог и волнений.
Тем временем, с нового учебного года в Грузии отменили "дистанционку", ввели шахматы и военное дело, после пандемии вернули функционирование школьных столовых и работу спортивных и художественных кружков.
В общем, все для всесторонней учебы и развития младшего поколения и во благо страны. Так что учитесь, дети!
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