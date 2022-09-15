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Землетрясение произошло в Кахети
Землетрясение произошло в Кахети
Подземные толчки были зафиксированы на востоке Грузии в 22:07 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 32 километрах от города Телави и в 4 километрах от курорта Торгвас Абано (Бани Торгва) в регионе Кахети, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 22:07 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 15 километров.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, телави, кахети
грузия, новости, происшествия, тбилиси, телави, кахети
Землетрясение произошло в Кахети
23:23 15.09.2022 (обновлено: 23:24 15.09.2022)
Подземные толчки были зафиксированы на востоке Грузии в 22:07
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3 произошло в 32 километрах от города Телави и в 4 километрах от курорта Торгвас Абано (Бани Торгва) в регионе Кахети, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 22:07 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 15 километров.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.