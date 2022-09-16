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Авторитетный старец Афона назвал разумным правление премьера Грузии
Авторитетный старец Афона назвал разумным правление премьера Грузии
Гарибашвили и архимандрит обменялись подарками 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T19:31+0400
2022-09-16T19:31+0400
2022-09-16T19:31+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
святая нино
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Игумен Ватопедского монастыря Ефрема, один из наиболее известных и авторитетных афонских старцев назвал разумной политику премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Глава грузинского правительства встретился с архимандритом в Тбилиси. На встрече присутствовали грузинские монахи, говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства.Не забывайте, что это страна Святого Георгия, не забывайте, что это страна - удел Пресвятой Богородицы, отметил он."Надеюсь, что вы и в будущем будете так защищать свои традиции. Приглашаю вас на Афонскую гору. Будет хорошо, если вы приедете уже как премьер-министр", - отметил архимандрит Ефрем.В свою очередь, премьер поприветствовал архимандрита и вспомнил их первую встречу."Большая честь еще раз встретиться с вами. Приветствую вас с огромным уважением и большой любовью. Я всегда с большой радостью вспоминаю нашу первую встречу на Афонской горе. Когда мы впервые встретились, я не был премьер-министром", - сказал премьер.Архимандрит Ефрем подарил премьеру икону пресвятой Богородицы. В свою очередь, Гарибашвили подарил гостю икону Святой Нино.После встречи глава грузинского правительства угостил архимандрита Ефрема ужином.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, святая нино, тбилиси
грузия, новости, ираклий гарибашвили, святая нино, тбилиси
Авторитетный старец Афона назвал разумным правление премьера Грузии
Гарибашвили и архимандрит обменялись подарками
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Игумен Ватопедского монастыря Ефрема, один из наиболее известных и авторитетных афонских старцев назвал разумной политику премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Глава грузинского правительства встретился с архимандритом в Тбилиси. На встрече присутствовали грузинские монахи, говорится в сообщении
пресс-службы грузинского правительства.
"Как я сказал в личной беседе, господин премьер, нам очень нравится, что вы управляете страной очень разумно, и любовь к ней также очень помогает. Мы все хотим, чтобы вы так же продолжали, чтобы держали в стране равновесие", - сказал Ефрем.
Не забывайте, что это страна Святого Георгия, не забывайте, что это страна - удел Пресвятой Богородицы, отметил он.
"Надеюсь, что вы и в будущем будете так защищать свои традиции. Приглашаю вас на Афонскую гору. Будет хорошо, если вы приедете уже как премьер-министр", - отметил архимандрит Ефрем.
В свою очередь, премьер поприветствовал архимандрита и вспомнил их первую встречу.
"Большая честь еще раз встретиться с вами. Приветствую вас с огромным уважением и большой любовью. Я всегда с большой радостью вспоминаю нашу первую встречу на Афонской горе. Когда мы впервые встретились, я не был премьер-министром", - сказал премьер.
Архимандрит Ефрем подарил премьеру икону пресвятой Богородицы. В свою очередь, Гарибашвили подарил гостю икону Святой Нино.
После встречи глава грузинского правительства угостил архимандрита Ефрема ужином.