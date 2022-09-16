https://sputnik-georgia.ru/20220916/avtoritetnyy-starets-afona-nazval-razumnym-pravlenie-premera-gruzii-270501571.html

Авторитетный старец Афона назвал разумным правление премьера Грузии

Авторитетный старец Афона назвал разумным правление премьера Грузии

Гарибашвили и архимандрит обменялись подарками 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T19:31+0400

2022-09-16T19:31+0400

2022-09-16T19:31+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

святая нино

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Игумен Ватопедского монастыря Ефрема, один из наиболее известных и авторитетных афонских старцев назвал разумной политику премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Глава грузинского правительства встретился с архимандритом в Тбилиси. На встрече присутствовали грузинские монахи, говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства.Не забывайте, что это страна Святого Георгия, не забывайте, что это страна - удел Пресвятой Богородицы, отметил он."Надеюсь, что вы и в будущем будете так защищать свои традиции. Приглашаю вас на Афонскую гору. Будет хорошо, если вы приедете уже как премьер-министр", - отметил архимандрит Ефрем.В свою очередь, премьер поприветствовал архимандрита и вспомнил их первую встречу."Большая честь еще раз встретиться с вами. Приветствую вас с огромным уважением и большой любовью. Я всегда с большой радостью вспоминаю нашу первую встречу на Афонской горе. Когда мы впервые встретились, я не был премьер-министром", - сказал премьер.Архимандрит Ефрем подарил премьеру икону пресвятой Богородицы. В свою очередь, Гарибашвили подарил гостю икону Святой Нино.После встречи глава грузинского правительства угостил архимандрита Ефрема ужином.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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