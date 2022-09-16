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Бельгийские психиатры намерены лечить пациентов походом в музеи
Бельгийские психиатры намерены лечить пациентов походом в музеи
Изначально такой креативный подход к лечению пришел в голову врачам одной из больниц Монреаля в Канаде 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T14:13+0400
2022-09-16T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Брюссельские психиатры намерены прописывать своим пациентам вместо лекарств визиты в музеи, заявила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба.По словам медиков, проект позволит как открыть доступ к искусству наименее защищенным горожанам, так и станет дополнительным инструментом терапии в практике врача.Отмечается, что местные власти позаимствовали идею у коллег из канадского Монреаля, где подобный эксперимент стали осуществлять еще четыре года назад. Как выяснилось, он имел успех, особенно у возрастных пациентов. В частности, сближение с культурой помогало бороться с депрессией.Ожидается, что спустя шесть месяцев в Брюсселе проведут оценку эксперимента, а позже его могут расширить и до других населенных пунктов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, общество, брюссель, канада
Бельгийские психиатры намерены лечить пациентов походом в музеи
14:13 16.09.2022 (обновлено: 14:21 16.09.2022)
Изначально такой креативный подход к лечению пришел в голову врачам одной из больниц Монреаля в Канаде
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Брюссельские психиатры намерены прописывать своим пациентам вместо лекарств визиты в музеи, заявила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба.
"Пилотный проект музейного рецепта запущен официально. Начиная с сегодняшнего дня доктора смогут прописывать своим пациентам бесплатное посещение музеев Брюсселя. Для Европы это новинка", — написала она в Twitter.
По словам медиков, проект позволит как открыть доступ к искусству наименее защищенным горожанам, так и станет дополнительным инструментом терапии в практике врача.
Отмечается, что местные власти позаимствовали идею у коллег из канадского Монреаля, где подобный эксперимент стали осуществлять еще четыре года назад. Как выяснилось, он имел успех, особенно у возрастных пациентов. В частности, сближение с культурой помогало бороться с депрессией.
Ожидается, что спустя шесть месяцев в Брюсселе проведут оценку эксперимента, а позже его могут расширить и до других населенных пунктов страны.