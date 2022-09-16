https://sputnik-georgia.ru/20220916/belgiyskie-psikhiatry-namereny-lechit-patsientov-pokhodom-v-muzei-270490953.html

Бельгийские психиатры намерены лечить пациентов походом в музеи

Бельгийские психиатры намерены лечить пациентов походом в музеи

Изначально такой креативный подход к лечению пришел в голову врачам одной из больниц Монреаля в Канаде 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Брюссельские психиатры намерены прописывать своим пациентам вместо лекарств визиты в музеи, заявила заместитель бургомистра столицы по культуре и туризму Дельфин Уба.По словам медиков, проект позволит как открыть доступ к искусству наименее защищенным горожанам, так и станет дополнительным инструментом терапии в практике врача.Отмечается, что местные власти позаимствовали идею у коллег из канадского Монреаля, где подобный эксперимент стали осуществлять еще четыре года назад. Как выяснилось, он имел успех, особенно у возрастных пациентов. В частности, сближение с культурой помогало бороться с депрессией.Ожидается, что спустя шесть месяцев в Брюсселе проведут оценку эксперимента, а позже его могут расширить и до других населенных пунктов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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