https://sputnik-georgia.ru/20220916/dlya-razvitiya-turizma-v-adzharii-potratyat-na-53-bolshe-deneg-byudzheta-chem-ranshe-270485043.html

Бюджет Аджарии на развитие туризма может вырасти на 53%

Бюджет Аджарии на развитие туризма может вырасти на 53%

В следующем году основным приоритетом будет развитие услуг и туристических продуктов региона 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T12:21+0400

2022-09-16T12:21+0400

2022-09-16T12:26+0400

туризм

грузия

экономика

аджария

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/83/234088358_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_6e61f23aed559e69d2bc5e54787a5207.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Департамент туризма Аджарии к 2023 году планирует потратить до 14 миллионов лари (более 5 миллионов долларов) на развитие услуг в сфере туризма, говорится в сообщении ведомства.В 2023 году на продвижение туристического потенциала Аджарии в целевых странах планируется выделить еще около 6,4 миллиона лари (более 2,2 миллиона долларов). По сравнению с 2019 годом бюджет на популяризацию и рекламу внутреннего туризма также увеличивается на 77%:В рекламных кампаниях основной акцент будет сделан на усиление интернет-рекламы и телевизионной рекламы в рейтинговых СМИ.На следующий год основным приоритетом остается развитие услуг и туристических продуктов в Аджарии. В 2023 году планируется увеличить бюджет на 165% в направлении создания и развития новых туристических продуктов в горной Аджарии. Всего будет потрачено 3 миллиона лари (более 1 миллиона доллара):Что касается мероприятий и образовательных программ, запланированных для повышения качества услуг в регионе, то в будущем году в этом направлении будет потрачено 692 тысячи лари (примерно 240 тысяч долларов), что подразумевает увеличение бюджета на 134%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, экономика, аджария, новости