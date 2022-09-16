https://sputnik-georgia.ru/20220916/dlya-razvitiya-turizma-v-adzharii-potratyat-na-53-bolshe-deneg-byudzheta-chem-ranshe-270485043.html
Бюджет Аджарии на развитие туризма может вырасти на 53%
Бюджет Аджарии на развитие туризма может вырасти на 53%
В следующем году основным приоритетом будет развитие услуг и туристических продуктов региона 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T12:21+0400
2022-09-16T12:21+0400
2022-09-16T12:26+0400
туризм
грузия
экономика
аджария
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/83/234088358_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_6e61f23aed559e69d2bc5e54787a5207.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Департамент туризма Аджарии к 2023 году планирует потратить до 14 миллионов лари (более 5 миллионов долларов) на развитие услуг в сфере туризма, говорится в сообщении ведомства.В 2023 году на продвижение туристического потенциала Аджарии в целевых странах планируется выделить еще около 6,4 миллиона лари (более 2,2 миллиона долларов). По сравнению с 2019 годом бюджет на популяризацию и рекламу внутреннего туризма также увеличивается на 77%:В рекламных кампаниях основной акцент будет сделан на усиление интернет-рекламы и телевизионной рекламы в рейтинговых СМИ.На следующий год основным приоритетом остается развитие услуг и туристических продуктов в Аджарии. В 2023 году планируется увеличить бюджет на 165% в направлении создания и развития новых туристических продуктов в горной Аджарии. Всего будет потрачено 3 миллиона лари (более 1 миллиона доллара):Что касается мероприятий и образовательных программ, запланированных для повышения качества услуг в регионе, то в будущем году в этом направлении будет потрачено 692 тысячи лари (примерно 240 тысяч долларов), что подразумевает увеличение бюджета на 134%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/83/234088358_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_a1c68a2ac2740b491c56e2718c87b628.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, экономика, аджария, новости
туризм, грузия, экономика, аджария, новости
Бюджет Аджарии на развитие туризма может вырасти на 53%
12:21 16.09.2022 (обновлено: 12:26 16.09.2022)
В следующем году основным приоритетом будет развитие услуг и туристических продуктов региона
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Департамент туризма Аджарии к 2023 году планирует потратить до 14 миллионов лари (более 5 миллионов долларов) на развитие услуг в сфере туризма, говорится в сообщении
ведомства.
По сравнению с 2019 годом, бюджет ведомства в следующем году может увеличиться на 53%. Рассмотрение проекта бюджета состоялось в министерстве финансов и экономики Аджарии.
В 2023 году на продвижение туристического потенциала Аджарии в целевых странах планируется выделить еще около 6,4 миллиона лари (более 2,2 миллиона долларов). По сравнению с 2019 годом бюджет на популяризацию и рекламу внутреннего туризма также увеличивается на 77%:
Организация рекламно-информационных туров
Участие в международных выставках, конференциях и семинарах.
В рекламных кампаниях основной акцент будет сделан на усиление интернет-рекламы и телевизионной рекламы в рейтинговых СМИ.
На следующий год основным приоритетом остается развитие услуг и туристических продуктов в Аджарии. В 2023 году планируется увеличить бюджет на 165% в направлении создания и развития новых туристических продуктов в горной Аджарии.
Всего будет потрачено 3 миллиона лари (более 1 миллиона доллара):
Развитие и диверсификация туристических продуктов
Популяризация горной Аджарии – инфотуры
Что касается мероприятий и образовательных программ, запланированных для повышения качества услуг в регионе, то в будущем году в этом направлении будет потрачено 692 тысячи лари (примерно 240 тысяч долларов), что подразумевает увеличение бюджета на 134%.