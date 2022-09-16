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Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов
Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов
Доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T10:43+0400
2022-09-16T10:43+0400
2022-09-16T10:43+0400
экономика
грузия
туризм
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за восемь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 467,9 миллиона долларов.В августе больше всего также потратили граждане России (133,1 миллиона долларов). Далее следуют граждане Саудовской Аравии (54,6 миллиона долларов) и граждане ЕС (51,4 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-августе 2022 года выросло на 208,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 миллиона.Грузия за восемь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 51,5%.Из общего числа визитов, 2,3 миллиона были туристическими, что на 189,1% больше, чем в январе-августе 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 80,5%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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экономика, грузия, туризм
экономика, грузия, туризм
Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов
Доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за восемь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 467,9 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии в январе-августе 2022 года
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
467,9
617 147
Евросоюз
216
173 530
Турция
199,6
461 674
Беларусь
189,1
97 303
Украина
171,1
109 452
В августе больше всего также потратили граждане России (133,1 миллиона долларов). Далее следуют граждане Саудовской Аравии (54,6 миллиона долларов) и граждане ЕС (51,4 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-августе 2022 года выросло на 208,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 миллиона.
Грузия за восемь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 51,5%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-августе 2022 года
Страна
Количество визитов, тысяч
Рост, %
Россия
617,2
467,2
Турция
461,7
139
Армения
438,2
390,7
Израиль
131,4
128,6
Украина
109,5
19,5
Из общего числа визитов, 2,3 миллиона были туристическими, что на 189,1% больше, чем в январе-августе 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 80,5%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.