https://sputnik-georgia.ru/20220916/dokhody-ot-turizma-prevysili-2-milliarda-dollarov-270475112.html

Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов

Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов

Доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T10:43+0400

2022-09-16T10:43+0400

2022-09-16T10:43+0400

экономика

грузия

туризм

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за восемь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 467,9 миллиона долларов.В августе больше всего также потратили граждане России (133,1 миллиона долларов). Далее следуют граждане Саудовской Аравии (54,6 миллиона долларов) и граждане ЕС (51,4 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-августе 2022 года выросло на 208,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 миллиона.Грузия за восемь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 51,5%.Из общего числа визитов, 2,3 миллиона были туристическими, что на 189,1% больше, чем в январе-августе 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 80,5%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-августе 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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экономика, грузия, туризм