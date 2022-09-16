https://sputnik-georgia.ru/20220916/festival-elektronnoy-muzyki-summer-set-startuet-v-tbilisi-269976749.html
Фестиваль электронной музыки Summer Set стартует в Тбилиси
Фестиваль электронной музыки Summer Set стартует в Тбилиси
На мероприятии выступят диджеи из Грузии, Франции и Германии 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T11:24+0400
2022-09-16T11:24+0400
2022-09-16T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Десятый по счету фестиваль электронной музыки Summer Set стартует на столичной площадке Warehouse 7/7-й павильон 16 сентября — на нем выступят как местные, так и зарубежные артисты.В рамках Summer Set на этот раз пройдет выставка разных грузинских художников. Особое внимание будет уделено стартапам, связанным с фестивальной культурой и инновациями.В целях популяризации культуры фестивалей электронной музыки Summer Set впервые прошел в 2012 году в Батуми, затем переехал в Тбилиси.За свою историю фестиваль собрал на одной сцене около 200 музыкантов и провел около 50 масштабных мероприятий. В разные годы на сцене фестиваля такие известные артисты как Moderat, Nils Frahm, Olafur Arnalds, David August, Cigarettes After Sex, Worakls Orchestra Tour и другие.Фестиваль Summer Set проходит в Warehouse 7/7-й павильон с 2019 года.
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тбилиси, батуми, новости, грузия, культура, электронная музыка
тбилиси, батуми, новости, грузия, культура, электронная музыка
Фестиваль электронной музыки Summer Set стартует в Тбилиси
На мероприятии выступят диджеи из Грузии, Франции и Германии
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Десятый по счету фестиваль электронной музыки Summer Set стартует на столичной площадке Warehouse 7/7-й павильон 16 сентября — на нем выступят как местные, так и зарубежные артисты.
В течение двух дней перед слушателями предстанут коллектив из Франции KAS:ST, немецкий диджей Бен Бёмер, базирующийся в Берлине коллектив Mind Against, а также местные артисты - Beka Kundalini, Gio Shengelia, Tomma, Rezo и другие.
В рамках Summer Set на этот раз пройдет выставка разных грузинских художников. Особое внимание будет уделено стартапам, связанным с фестивальной культурой и инновациями.
В целях популяризации культуры фестивалей электронной музыки Summer Set впервые прошел в 2012 году в Батуми, затем переехал в Тбилиси.
За свою историю фестиваль собрал на одной сцене около 200 музыкантов и провел около 50 масштабных мероприятий. В разные годы на сцене фестиваля такие известные артисты как Moderat, Nils Frahm, Olafur Arnalds, David August, Cigarettes After Sex, Worakls Orchestra Tour и другие.
Фестиваль Summer Set проходит в Warehouse 7/7-й павильон с 2019 года.