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"Грузинская оппозиция лишена перспективы"- в "Мечте" оценили итоги нового опроса
"Грузинская оппозиция лишена перспективы"- в "Мечте" оценили итоги нового опроса
Общество перестало доверять исследованиям общественного мнения, уверены в правящей партии 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T21:31+0400
2022-09-16T21:31+0400
2022-09-16T21:20+0400
политика
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роман гоциридзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Все исследования общественного мнения в Грузии показывают, что политика оппозиции не имеет перспективы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.Согласно исследованию одной из международных организаций, обнародованному в пятницу, большинство опрошенных считают, что партии, представленные в парламенте и органах местной власти Грузии, не действуют в интересах страны. Однако при этом опрошенные более лояльно относятся к правящей силе, чем к оппозиции.При этом он отметил, что общество перестало доверять исследованиям общественного мнения."Прошли годы, и без каких-либо исследований мы можем точно сказать об общественном отношении — общественность не доверяет некоторым неправительственным организациям, которые проводят исследования", - сказал Вольский.При этом он признал, что социальные проблемы в обществе существуют, однако если следовать политике оппозиции - это положение ухудшится.Согласно новому исследованию, большинство населения Грузии считает, что их экономическое положение ухудшилось и называет главной проблемой рост цен и безработицу, а также высокие цены на медикаменты. При этом на местном уровне население волнуют коммунальные услуги и бездомные животные.Реакция оппозицииВ оппозиции же заявляют, что нет оснований не доверять исследованию общественного мнения, особенно по социальным вопросам.Служба статистики косвенно подтверждает то, что показали исследования, добавил он.Исследования общественного мнения в Грузии вызывают множество споров среди правящей партии и оппозиции. Лидеры правящей партии заявляют, что доверяют в основном своим собственным опросам, тогда как оппозиция считает, что нужно принимать во внимание все опросы, в том числе проводимые НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, роман гоциридзе, тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, роман гоциридзе, тбилиси, грузинская мечта
"Грузинская оппозиция лишена перспективы"- в "Мечте" оценили итоги нового опроса
Общество перестало доверять исследованиям общественного мнения, уверены в правящей партии
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Все исследования общественного мнения в Грузии показывают, что политика оппозиции не имеет перспективы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Согласно исследованию одной из международных организаций, обнародованному в пятницу, большинство опрошенных считают, что партии, представленные в парламенте и органах местной власти Грузии, не действуют в интересах страны. Однако при этом опрошенные более лояльно относятся к правящей силе, чем к оппозиции.
"Мы также проводим исследования. Оппозиция также проводит исследования, и с помощью этих исследований убеждается в бесперспективности своей политики на политической арене. Исходя из этого, их путь — революция", — сказал Вольский журналистам.
При этом он отметил, что общество перестало доверять исследованиям общественного мнения.
"Прошли годы, и без каких-либо исследований мы можем точно сказать об общественном отношении — общественность не доверяет некоторым неправительственным организациям, которые проводят исследования", - сказал Вольский.
При этом он признал, что социальные проблемы в обществе существуют, однако если следовать политике оппозиции - это положение ухудшится.
Согласно новому исследованию, большинство населения Грузии считает, что их экономическое положение ухудшилось и называет главной проблемой рост цен и безработицу, а также высокие цены на медикаменты. При этом на местном уровне население волнуют коммунальные услуги и бездомные животные.
Реакция оппозиции
В оппозиции же заявляют, что нет оснований не доверять исследованию общественного мнения, особенно по социальным вопросам.
"Когда правительство говорит, что не доверяет опросу, тогда доверяют ли они службе статистики, которая, несмотря на приукрашивание и фальсификацию многих показателей, говорит, сколько составляет инфляция. По этим данным в сегменте, в котором граждане тратят 80 процентов своих доходов, цены выросли за два года больше чем на 25%", - сказал депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.
Служба статистики косвенно подтверждает то, что показали исследования, добавил он.
Исследования общественного мнения в Грузии вызывают множество споров среди правящей партии и оппозиции. Лидеры правящей партии заявляют, что доверяют в основном своим собственным опросам, тогда как оппозиция считает, что нужно принимать во внимание все опросы, в том числе проводимые НПО.