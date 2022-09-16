https://sputnik-georgia.ru/20220916/gruzinskaya-oppozitsiya-lishena-perspektivy--v-mechte-otsenili-itogi--novogo-oprosa-270507093.html

"Грузинская оппозиция лишена перспективы"- в "Мечте" оценили итоги нового опроса

"Грузинская оппозиция лишена перспективы"- в "Мечте" оценили итоги нового опроса

Общество перестало доверять исследованиям общественного мнения, уверены в правящей партии 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T21:31+0400

2022-09-16T21:31+0400

2022-09-16T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Все исследования общественного мнения в Грузии показывают, что политика оппозиции не имеет перспективы, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.Согласно исследованию одной из международных организаций, обнародованному в пятницу, большинство опрошенных считают, что партии, представленные в парламенте и органах местной власти Грузии, не действуют в интересах страны. Однако при этом опрошенные более лояльно относятся к правящей силе, чем к оппозиции.При этом он отметил, что общество перестало доверять исследованиям общественного мнения."Прошли годы, и без каких-либо исследований мы можем точно сказать об общественном отношении — общественность не доверяет некоторым неправительственным организациям, которые проводят исследования", - сказал Вольский.При этом он признал, что социальные проблемы в обществе существуют, однако если следовать политике оппозиции - это положение ухудшится.Согласно новому исследованию, большинство населения Грузии считает, что их экономическое положение ухудшилось и называет главной проблемой рост цен и безработицу, а также высокие цены на медикаменты. При этом на местном уровне население волнуют коммунальные услуги и бездомные животные.Реакция оппозицииВ оппозиции же заявляют, что нет оснований не доверять исследованию общественного мнения, особенно по социальным вопросам.Служба статистики косвенно подтверждает то, что показали исследования, добавил он.Исследования общественного мнения в Грузии вызывают множество споров среди правящей партии и оппозиции. Лидеры правящей партии заявляют, что доверяют в основном своим собственным опросам, тогда как оппозиция считает, что нужно принимать во внимание все опросы, в том числе проводимые НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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