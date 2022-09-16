Ход конем легендарной королевы: Нона Гаприндашвили завершила тяжбу с Netflix
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
© photo: Sputnik / Saakov/
Предметом тяжбы, как известно, стало искажение реальных фактов в популярном минисериале "Ход королевы", однако созданный 5-кратной чемпионкой мира прецедент – на этот раз не спортивный, а юридический – выходит далеко за рамки шахмат
Было бы обидно, если б поклонники Ноны решили, что суть ее конфликта с Netflix упирался в 5 миллионов долларов США, которые она предъявила в качестве возмещения за моральный ущерб. Условия достигнутой на днях "мировой" не разглашаются, но ценители сложных комбинаций, думаю, изначально не сомневались, что миллионы – лишь блестящий отвлекающий маневр выдающейся шахматистки.
Начнем с того, что символическая сумма, скажем в 1 лари, была бы попросту оскорблением для компании, имеющей миллиардные доходы. Так поступают в суде истцы, цель которых унизить оппонента. А Гаприндашвили явно хотела привлечь к процессу широкое общественное внимание. Не ради рекламы, поскольку, скорее, она нужна рекламе, а не реклама ей. Она стремилась разыграть партию, позволяющую подчеркнуть важность некоторых деформированных в последнее время ценностей. Например, таких, как честь и человеческое и национальное достоинство.
Нона Гаприндашвили
Если б не острая геополитическая ситуация, партия могла вызвать не меньший интерес, чем захватывающие поединки Ноны за титул чемпионки мира. Впрочем, даже на фоне крупных мировых событий общественность – и не только грузинская – не упускала из виду этот показательный во многих отношениях юридический марафон.
Собственно, Гаприндашвили достигла цели, когда еще в январе суд штата Калифорния не удовлетворил ходатайство Netflix о прекращении дела. Нона тогда полушутя сказала: "На языке шахмат это означает, что дебют выигран". На самом деле выигрыш, если вдуматься, был намного серьезней.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaПятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
© photo : press-service of the Government of Georgia
Во-первых, крупные корпорации, обладающие огромными ресурсами, привыкли не считаться с простыми смертными, которым, как правило, не по плечу тягаться с ними в суде. Netflix, считают комментаторы, не сомневался, что сумеет легко избежать тяжбы. Только компания не учла, что имеет дело с легендарной интеллектуальной личностью. Решение калифорнийского суда стало юридическим прецедентом и поучительным уроком для корпоративных юристов, игнорирующих интересы граждан. Хочется верить, что сказанное коснется и грузинских судов.
Во-вторых, свое ходатайство Netflix мотивировала тем, что иск грузинской шахматистки, якобы, не садится в рамки свободы художественного самовыражения. Иными словами, компания, пыталась сослаться на получившую широкое распространение практику, когда авторы считают, что вправе грубо искажать факты из жизни реальных персонажей, названных своими настоящими именами. Они привыкли, скажем, безнаказанно выставлять на посмешище заслуженных людей и при желании возвеличивать негодяев. Между прочим, к этому же методу прибегает современная пропаганда.
© FB / Ministry of Penitentiary and ProbationШахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
Шахматистка Нона Гаприндашвили проводит сеанс одновременной игры с заключенными
А этот раз юристам и сценаристам дали понять, что с живыми легендами так себя не ведут. Создателям популярных сериалов фактически посоветовали не кивать при каждом удобном случае головой на "Трех мушкетеров" Александра Дюма-старшего. К которому, заметим, у историков крайне неоднозначное отношение.
А если конкретно, калифорнийский суд записал в своем решении: "Художественное произведение не представляет собой зону, свободную от диффамации, или от заявлений, ущемляющих честь и достоинство личности, и оно не освобождает лицо от ответственности за осуществленные в рамках художественного произведения диффамационные проявления". Немного витиевато, как принято у юристов, но предельно понятно. А главное – это важная победа здорового общественного мнения над всевозможными перформансами.
© photo: Sputnik / Tinatin BukiaНона Гаприндашвили
Нона Гаприндашвили
© photo: Sputnik / Tinatin Bukia
Есть еще один примечательный момент, который прямого отношения к судебным перипетиям, возможно, и не имеет, но напрямую связан с разыгранной партией. Говоря о претензиях истицы, пресса в основном ссылалась на фразу одного из персонажей сериала, где тот говорит, что Гаприндашвили никогда не доводилось играть с шахматистами-мужчинами. В ответ приводились конкретные цифры: ко времени, которое фигурирует в фильме, Нона сыграла уже с шестью десятками мужчин, в том числе с 10 гроссмейстерами.
Впрочем, мое внимание привлекло другое, сопутствующее произнесенной фразе обстоятельство. В одном из изданий я прочитал иронический пассаж: дескать Гаприндашвили считает себя грузинской шахматисткой, и можно подумать, что выступала она в свое время исключительно за Грузию. Мне это напомнило, как, оказавшись в прежние времена за рубежом, приходилось объяснять иностранцам, что ты из Советского Союза, но не русский, а грузин. В последние годы журналисты и даже политики повсеместно стали идентифицировать понятия "советский" и "российский", хотя они не имеют между собой ничего общего.
© photo: Sputnik / Tinatin BukiaНона Гаприндашвили в окружении детей
Нона Гаприндашвили в окружении детей
© photo: Sputnik / Tinatin Bukia
Нона Гаприндашвили никогда не отрицала, что является советской шахматисткой, благо пик ее карьеры пришелся именно на советский период. И вряд ли надо всерьез доказывать, что термины "известный советский спортсмен", "знаменитый советский ученый" и им подобные не несут в себе никакой негативной коннотации.
Каковы же все-таки конкретные условия достигнутого конфликтовавшими сторонами соглашения? – спросит падкий на сенсации обыватель. Честно признаюсь, меня лично это уже не интересует. Команда американских и грузинских юристов под руководством Ноны Гаприндашвили одержала блестящую победу, представляющую огромное значение для всей мыслящей общественности.
Более того, теперь даже не важно, как звучит злополучная фраза актера, исполнившего в сериале "Ход королевы" роль спортивного комментатора. В результате великолепно сыгранной партии весь мир еще раз убедился, что Нона Гаприндашвили – выдающаяся грузинская и советская шахматистка, в активе которой есть победы над знаменитыми коллегами-мужчинами.
И это тоже своего рода сериал, которому очень подошло бы название "Ход конем".