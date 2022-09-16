https://sputnik-georgia.ru/20220916/kinomanam-v-poti-pokazhut-otrestavrirovannyy-film-pervaya-lastochka-270497449.html
Киноманам в Поти покажут отреставрированный фильм "Первая ласточка"
Киноманам в Поти покажут отреставрированный фильм "Первая ласточка"
Картина рассказывает о том, как жители грузинской провинции знакомятся с новой для них игрой — футболом 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T16:47+0400
2022-09-16T16:47+0400
2022-09-16T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Киноманам в Поти покажут отреставрированный фильм режиссера Наны Мчедлидзе "Первая ласточка", говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии."Первая ласточка" — комедийный художественный фильм 1975 года, снятый на киностудии "Грузия-фильм". Картина рассказывает о том, как жители грузинской провинции знакомятся с новой для них игрой — футболом. Действие фильма происходит до 1917 года, в городе Поти. Вот почему для показа киноленты выбран именно этот город на западе страны.Киносеанс состоится под открытым небом, на территории Государственной гидрографической службы, 17 сентября, в 19:30. Посещение свободное. Организатор мероприятия - министерство культуры, спорта и молодежи Грузии и Национальный киноцентр.Отмечается, что реставрация фильма была осуществлена в сотрудничестве с Национальным архивом в 2022 году. А зрители впервые увидели его несколько месяцев назад в Тбилиси, в рамках "Ретроспективы грузинского кино 60-х".Как отмечают организаторы, забота о кинонаследии Грузии – один из главных приоритетов Национального киноцентра. Так, при поддержке Минкульта и по инициативе киноцентра постепенно на родину возвращаются копии оригинальных грузинских фильмов из Российского киноархива "Госфильмофонд". На данном этапе привезли уже 51 фильм, из них отреставрировано 38.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, поти, новости, культура, грузия
кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, поти, новости, культура, грузия
Киноманам в Поти покажут отреставрированный фильм "Первая ласточка"
Картина рассказывает о том, как жители грузинской провинции знакомятся с новой для них игрой — футболом
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Киноманам в Поти покажут отреставрированный фильм режиссера Наны Мчедлидзе "Первая ласточка", говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
"Первая ласточка" — комедийный художественный фильм 1975 года, снятый на киностудии "Грузия-фильм". Картина рассказывает о том, как жители грузинской провинции знакомятся с новой для них игрой — футболом.
Действие фильма происходит до 1917 года, в городе Поти. Вот почему для показа киноленты выбран именно этот город на западе страны.
Киносеанс состоится под открытым небом, на территории Государственной гидрографической службы, 17 сентября, в 19:30. Посещение свободное. Организатор мероприятия - министерство культуры, спорта и молодежи Грузии и Национальный киноцентр.
Отмечается, что реставрация фильма была осуществлена в сотрудничестве с Национальным архивом в 2022 году. А зрители впервые увидели его несколько месяцев назад в Тбилиси, в рамках "Ретроспективы грузинского кино 60-х".
К слову, восстановленную версию "Первой ласточки" 24 увидят и в Испании. Фильм покажут в секции Klasikoak на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Как отмечают организаторы, забота о кинонаследии Грузии – один из главных приоритетов Национального киноцентра.
Так, при поддержке Минкульта и по инициативе киноцентра постепенно на родину возвращаются копии оригинальных грузинских фильмов из Российского киноархива "Госфильмофонд". На данном этапе привезли уже 51 фильм, из них отреставрировано 38.