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Крамник: почему страны-участницы ШОС заинтересованы в развитии Афганистана?
Крамник: почему страны-участницы ШОС заинтересованы в развитии Афганистана?
В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T09:56+0400
2022-09-16T09:56+0400
2022-09-16T10:05+0400
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Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью "Sputnik на русском" Илья Крамник, научный сотрудник ИМЭМО РАН. Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт. В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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шос, афганистан, мультимедиа, видео, видео
шос, афганистан, мультимедиа, видео, видео
Крамник: почему страны-участницы ШОС заинтересованы в развитии Афганистана?
09:56 16.09.2022 (обновлено: 10:05 16.09.2022)
В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров
Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью "Sputnik на русском" Илья Крамник, научный сотрудник ИМЭМО РАН. Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт.
В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? ?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.