https://sputnik-georgia.ru/20220916/kramnik-pochemu-strany-uchastnitsy-shos-zainteresovany-v-razvitii-afganistana-270480058.html

Крамник: почему страны-участницы ШОС заинтересованы в развитии Афганистана?

Крамник: почему страны-участницы ШОС заинтересованы в развитии Афганистана?

В Афганистане формируется подпольный рынок оружия, об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T09:56+0400

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Такая ситуация может привести к тому, что экстремистские группировки получат доступ к огромному арсеналу, поделился мнением в интервью "Sputnik на русском" Илья Крамник, научный сотрудник ИМЭМО РАН. Усиление этих формирований может угрожать соседним с Афганистаном постсоветским государствам, считает эксперт. В чем причины формирования черного рынка оружия в Афганистане? Как действия США разжигают очередной кризис в регионе? Какие шаги стран-участниц ШОС могут стабилизировать ситуацию в Афганистане? ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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