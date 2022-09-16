https://sputnik-georgia.ru/20220916/minkult-vernul-na-rodinu-raboty-gruzinskikh-khudozhnikov-270431871.html

Минкульт вернул на родину работы грузинских художников

Минкульт вернул на родину работы грузинских художников

Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть две картины 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T08:02+0400

2022-09-16T08:02+0400

2022-09-16T08:02+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

греция

тея цулукиани

грузия

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минкульт вернул два полотна грузинских художников, которые были временно переданы посольству Грузии в Греции, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть из этой страны две работы – "Старый Тбилиси" Гиви Тоидзе и "Натюрморт" Коте Чанкветадзе, которые были переданы посольству еще в 1999 году.По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, греция, тея цулукиани, грузия, культура, новости