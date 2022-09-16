Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть две картины
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минкульт вернул два полотна грузинских художников, которые были временно переданы посольству Грузии в Греции, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть из этой страны две работы – "Старый Тбилиси" Гиви Тоидзе и "Натюрморт" Коте Чанкветадзе, которые были переданы посольству еще в 1999 году.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.