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Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть две картины 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T08:02+0400
2022-09-16T08:02+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
греция
тея цулукиани
грузия
культура
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минкульт вернул два полотна грузинских художников, которые были временно переданы посольству Грузии в Греции, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть из этой страны две работы – "Старый Тбилиси" Гиви Тоидзе и "Натюрморт" Коте Чанкветадзе, которые были переданы посольству еще в 1999 году.По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, греция, тея цулукиани, грузия, культура, новости
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, греция, тея цулукиани, грузия, культура, новости

Минкульт вернул на родину работы грузинских художников

08:02 16.09.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть две картины
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Минкульт вернул два полотна грузинских художников, которые были временно переданы посольству Грузии в Греции, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сотрудница министерства культуры специально отправилась в Грецию для того, чтобы вернуть из этой страны две работы – "Старый Тбилиси" Гиви Тоидзе и "Натюрморт" Коте Чанкветадзе, которые были переданы посольству еще в 1999 году.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт вернул на родину работы грузинских художников
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Минкульт вернул на родину работы грузинских художников
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.
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