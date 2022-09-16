https://sputnik-georgia.ru/20220916/na-post-generalnogo-auditora-gruzii-predstavlen-zamministra-finansov-270493306.html
На пост Генерального аудитора Грузии представлен замминистра финансов
На пост Генерального аудитора Грузии представлен замминистра финансов
Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет в парламенте на следующей неделе 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T15:43+0400
2022-09-16T15:43+0400
2022-09-16T15:43+0400
политика
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цотне кавлашвили
шалва папуашвили
ираклий меквабишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост Генерального аудитора заместителя министра финансов Грузии Цотне Кавлашвили.Институт генерального аудитора – независимый институт контроля за расходами бюджетных средств и финансирования партий, подотчетный парламенту Грузии.Он отметил, что Кавлашвили 15 лет проработал в Минфине и поднялся по карьерной лестнице - от простого специалиста до заместителя министра.Кавлашвили 39 лет. Работать в министерстве финансов он начал в 2007 году, первая его должность была специалист бюджетного департамента.Как заместитель министра он занимался аудиторской деятельностью и руководил государственным казначейством."Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет на следующей неделе. Я уверен, что у господина Цотне будет поддержка парламентского большинства" , - сказал Папуашвили.При этом, он выразил надежду, что кандидатуру Кавлашвили поддержит и оппозиция.Причиной представления кандидатуры нового Генерального аудитора стало истечение срока полномочий действующего руководителя службы Ираклия Меквабишвили, который был избран 20 сентября 2017 года.Для получения одобрения Кавлашвили достаточно получить голоса 76 депутатов, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представлена 84 депутатами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, цотне кавлашвили, шалва папуашвили, ираклий меквабишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, цотне кавлашвили, шалва папуашвили, ираклий меквабишвили, грузинская мечта
На пост Генерального аудитора Грузии представлен замминистра финансов
Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет в парламенте на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост Генерального аудитора заместителя министра финансов Грузии Цотне Кавлашвили.
Институт генерального аудитора – независимый институт контроля за расходами бюджетных средств и финансирования партий, подотчетный парламенту Грузии.
"Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, представление кандидата на пост Генерального аудитора является эксклюзивным правом председателя парламента, и в рамках этих полномочий я представляю парламенту кандидатуру Цотне Кавлашвили", - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил, что Кавлашвили 15 лет проработал в Минфине и поднялся по карьерной лестнице - от простого специалиста до заместителя министра.
Кавлашвили 39 лет. Работать в министерстве финансов он начал в 2007 году, первая его должность была специалист бюджетного департамента.
Как заместитель министра он занимался аудиторской деятельностью и руководил государственным казначейством.
"Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет на следующей неделе. Я уверен, что у господина Цотне будет поддержка парламентского большинства" , - сказал Папуашвили.
При этом, он выразил надежду, что кандидатуру Кавлашвили поддержит и оппозиция.
Причиной представления кандидатуры нового Генерального аудитора стало истечение срока полномочий действующего руководителя службы Ираклия Меквабишвили, который был избран 20 сентября 2017 года.
Для получения одобрения Кавлашвили достаточно получить голоса 76 депутатов, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представлена 84 депутатами.