https://sputnik-georgia.ru/20220916/na-post-generalnogo-auditora-gruzii-predstavlen-zamministra-finansov-270493306.html

На пост Генерального аудитора Грузии представлен замминистра финансов

На пост Генерального аудитора Грузии представлен замминистра финансов

Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет в парламенте на следующей неделе 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T15:43+0400

2022-09-16T15:43+0400

2022-09-16T15:43+0400

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цотне кавлашвили

шалва папуашвили

ираклий меквабишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост Генерального аудитора заместителя министра финансов Грузии Цотне Кавлашвили.Институт генерального аудитора – независимый институт контроля за расходами бюджетных средств и финансирования партий, подотчетный парламенту Грузии.Он отметил, что Кавлашвили 15 лет проработал в Минфине и поднялся по карьерной лестнице - от простого специалиста до заместителя министра.Кавлашвили 39 лет. Работать в министерстве финансов он начал в 2007 году, первая его должность была специалист бюджетного департамента.Как заместитель министра он занимался аудиторской деятельностью и руководил государственным казначейством."Голосование за избрание Генерального аудитора пройдет на следующей неделе. Я уверен, что у господина Цотне будет поддержка парламентского большинства" , - сказал Папуашвили.При этом, он выразил надежду, что кандидатуру Кавлашвили поддержит и оппозиция.Причиной представления кандидатуры нового Генерального аудитора стало истечение срока полномочий действующего руководителя службы Ираклия Меквабишвили, который был избран 20 сентября 2017 года.Для получения одобрения Кавлашвили достаточно получить голоса 76 депутатов, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представлена 84 депутатами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, цотне кавлашвили, шалва папуашвили, ираклий меквабишвили, грузинская мечта