https://sputnik-georgia.ru/20220916/nazvany-laureaty-shnobelevskoy-premii-270484231.html
Названы лауреаты Шнобелевской премии
Названы лауреаты Шнобелевской премии
Шнобелевсквую премию вручают за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься" 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T12:01+0400
2022-09-16T12:01+0400
2022-09-16T12:33+0400
шнобелевская премия 2017
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты Шнобелевской (или анти-Нобелевской) премии — очередная, 32-я по счету церемония вручения наград состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.Шнобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — "постыдный") вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Так, вопреки тому, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, большинство из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.В категории литературы "отличились" авторы анализа того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания". Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.Далее премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".Что касается искусства, награду в этой номинации вручили за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем". Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".И, наконец, экономика. Награда этой области присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям. Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
шнобелевская премия 2017, наука, новости, в мире
шнобелевская премия 2017, наука, новости, в мире
Названы лауреаты Шнобелевской премии
12:01 16.09.2022 (обновлено: 12:33 16.09.2022)
Шнобелевсквую премию вручают за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься"
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты Шнобелевской (или анти-Нобелевской) премии — очередная, 32-я по счету церемония вручения наград состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.
Шнобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — "постыдный") вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься".
Так, вопреки тому, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, большинство из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.
Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых за поиск и обнаружение доказательств, что, когда романтические партнеры встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, "их сердцебиение синхронизируется", сообщает на сайте премии.
В категории литературы "отличились" авторы анализа того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания". Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".
Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.
Далее премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".
Что касается искусства, награду в этой номинации вручили за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".
Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем". Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".
И, наконец, экономика. Награда этой области присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям. Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".