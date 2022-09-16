https://sputnik-georgia.ru/20220916/nazvany-laureaty-shnobelevskoy-premii-270484231.html

Названы лауреаты Шнобелевской премии

Названы лауреаты Шнобелевской премии

Шнобелевсквую премию вручают за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься" 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T12:01+0400

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шнобелевская премия 2017

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты Шнобелевской (или анти-Нобелевской) премии — очередная, 32-я по счету церемония вручения наград состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы.Шнобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — "постыдный") вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Так, вопреки тому, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, большинство из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.В категории литературы "отличились" авторы анализа того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания". Награда по биологии была вручена за изучение влияния "запора на перспективы спаривания скорпионов".Премию по медицине получила группа исследователей за демонстрацию того, что когда пациенты проходят некоторые формы токсической химиотерапии, они страдают от "меньшего числа вредных побочных эффектов", когда мороженое заменяет один традиционный компонент процедуры.Далее премию в области инженерии присудили за попытку открыть наиболее эффективный способ "использования людьми своих пальцев при повороте ручки".Что касается искусства, награду в этой номинации вручили за исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя".Премию в области физики получила группа ученых за попытку понять, "как утятам удается плавать строем". Премия мира вручена за разработку "алгоритма для помощи сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать".И, наконец, экономика. Награда этой области присуждена за математическое объяснение того, почему успех чаще всего приходит "не к наиболее талантливым, а наиболее везучим" людям. Премия в области техники безопасности вручена за разработку "манекена для краш-теста лося".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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