https://sputnik-georgia.ru/20220916/o-sudebnom-protsesse-deppa-i-kherd-snimut-kino-270499314.html
О судебном процессе Деппа и Херд снимут кино
О судебном процессе Деппа и Херд снимут кино
Кто бы сомневался, что такой резонансный судебный процесс попадет в историю 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T18:11+0400
2022-09-16T18:11+0400
2022-09-16T18:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
джонни депп
эмбер херд
новости
в мире
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1e/269037418_0:210:2040:1358_1920x0_80_0_0_eee783061d725c53c064b25eec2e93df.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Об известной судебной тяжбе между кинозвездами Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут кинофильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine.Роль Деппа воплотит на экране Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а его бывшей супруги Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). За сценарий взялся Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). В кресле режиссера — Сара Ломан.Судебное разбирательство Депп-Херд шло три месяца, с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинил экс-жену в клевете Депп. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевете. Он был связан с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.Дело получило большой резонанс. В итоге присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.Ожидается, что проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1e/269037418_0:19:2040:1549_1920x0_80_0_0_a5ffa85a8b17ccb89ec7e025cf28f9dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джонни депп, эмбер херд, новости, в мире, шоу-бизнес
джонни депп, эмбер херд, новости, в мире, шоу-бизнес
О судебном процессе Деппа и Херд снимут кино
Кто бы сомневался, что такой резонансный судебный процесс попадет в историю
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Об известной судебной тяжбе между кинозвездами Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут кинофильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает
TVLine.
Роль Деппа воплотит на экране Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а его бывшей супруги Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). За сценарий взялся Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). В кресле режиссера — Сара Ломан.
Судебное разбирательство Депп-Херд шло три месяца, с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинил экс-жену в клевете Депп. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевете. Он был связан с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.
Дело получило большой резонанс. В итоге присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.
Ожидается, что проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.