О судебном процессе Деппа и Херд снимут кино

Кто бы сомневался, что такой резонансный судебный процесс попадет в историю 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T18:11+0400

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Об известной судебной тяжбе между кинозвездами Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут кинофильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine.Роль Деппа воплотит на экране Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а его бывшей супруги Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). За сценарий взялся Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). В кресле режиссера — Сара Ломан.Судебное разбирательство Депп-Херд шло три месяца, с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинил экс-жену в клевете Депп. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевете. Он был связан с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.Дело получило большой резонанс. В итоге присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.Ожидается, что проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

