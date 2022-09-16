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Обошлись без инопланетян. Пыльца раскрыла тайны египетских пирамид

Обошлись без инопланетян. Пыльца раскрыла тайны египетских пирамид

Ученые подтвердили ключевую роль Нила в создании важнейших для человечества объектов культурного наследия — египетских пирамид 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T13:00+0400

2022-09-16T13:00+0400

2022-09-16T13:00+0400

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Как их строили, какую роль они сыграли в расцвете и, возможно, закате древней цивилизации, читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Управлять НиломСегодня от русла Нила до пирамид Гизы — примерно восемь километров. Гипотезу о том, что в древности рукав реки или каналы подходили непосредственно к их ступеням, высказали давно, но подтверждений не было.В 2013-м обнаружили папирус времен фараона Хуфу, больше известного, как Хеопс. Документ рассказывал об усилиях чиновника по имени Мерер и его людей по транспортировке известняка вверх по Нилу до Гизы, где материал использовали для облицовки Великой пирамиды.Эта находка вдохновила географа-эколога из Университета Экс-Марсель Хадер Шейшу и ее коллег на поиски вещественных доказательств существования водного пути. Исследователи пробурили плато Гиза в пяти местах — в районе гавани древней “стройплощадки” и вдоль предполагаемого речного маршрута. Пыльцевые зерна, собранные в слоях тысячелетних отложений, позволили проследить историю развития древних экосистем.Оказалось, что в эпоху царствования Хуфу в зоне строительства пирамид росли рогоз и папирус — растения, характерные для берегов рек и болот. По оценке Шейшы, водный путь в то время — около 4500 лет назад — был достаточно глубоким для грузовых судов.Ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов согласен с выводами французских ученых.“Египтяне научились регулировать поток Нила, чтобы облегчить строительство, — говорит он. — Они отводили часть воды по каналу Бар-Юсуф в сторону Фаюмской депрессии (одного из оазисов Западной пустыни) и таким образом искусственно понижали уровень реки. Либо, наоборот, повышали его с помощью заградительных плотин. Так, рядом с царским некрополем Дахшур (чуть южнее Гизы) обнаружили несколько дамб, благодаря которым стройматериал подвозили вплотную к пирамидам”.Ученый отмечает, что по воде доставляли вспомогательные материалы. Основные блоки для тела пирамид высекали непосредственно на плато.А вот ценный известняк для облицовки гробницы Хуфу приходилось транспортировать с восточного берега Нила, где располагались каменоломни. На пирамидах Менкаура и Хефрена внешней отделкой служил гранит, который везли издалека по реке.Как отмечает Орехов, заготовки доставляли как можно ближе к пирамидам и уже на месте окончательно обрабатывали.Во имя стабильностиВзаимоотношения с Нилом — ключ к пониманию древнеегипетского общества. “Все государственные структуры в Древнем Египте были связаны с циклом великой реки: в какой-то момент происходил разлив, потом спад, нужно было засеивать урожай, собирать, учитывать и распределять его”, — объясняет египтолог.Строительство пирамид тоже началось из-за “поведения” Нила. Первым подобным сооружением называют ступенчатую гробницу царя Джосера. Известно, что во времена его правления в Египте из-за засухи разразился страшный голод. Скорее всего, пирамида была жертвоприношением прародителю богов — Ра-Атуму.Ступенчатая пирамида фараона Джосера на территории погребального комплекса в Саккаре в ЕгиптеФорма постройки неслучайна. Исследовательница Лана Трой сводила египетскую мифологию к космогонической бинарности, разделяя все образы на мужские и женские. Например, небо — женский модус, ведь оно, подобно сосуду, вмещает другие объекты — звезды и светила. Объект же, имеющий цельную структуру, например, луч солнца — фаллический.Пирамида — женский модус, поскольку вмещает в себя тело царя. Ее форма напоминает перевернутую женскую утробу. И после смерти божественная сущность царя рождалась заново, возносилась на небо.“То есть, царь как бы возвращает богу энергию Ка, и мир продолжает существовать. Потому что, если растратить все силы, нечего будет собирать. Мир начнет скатываться в хаос. Жертвоприношения нужны были для того, чтобы поддерживать мир в стабильном состоянии”, — говорит Орехов.Государство, вышедшее из пирамидСтроительство пирамид, начавшееся при Джосере, продолжалось около полутора веков. Их возведение потребовало вовлеченности всего общества и фактически сформировало государственность периода Древнего царства, который длился около 700 лет в третьем тысячелетии до нашей эры. Это было время наивысшего экономического, политического, военного и культурного расцвета страны.“Для того, чтобы возвести пирамиды, нужно организовать общество, направить его труд на выполнение конкретной задачи. А потом сложившуюся структуру можно использовать для выполнения любых задач: строительства дамб, военных походов — всего что угодно”, — рассказывает Орехов.Одной из особенностей системы была строгая отчетность на всех уровнях. Экономика эпохи пирамид напоминала плановую. Денег как таковых не было. Существовала практика трудовых пайков. Работник получал еду и другие материальные блага — например, ткани для одежды.Вопреки мифам, рабы в строительстве не участвовали. Работали в основном ремесленники и крестьяне, а также военнопленные.Сущность Египта как речной цивилизации отражена в административной лексике эпохи пирамид. Основная структурная единица строительных "армий" носила название "апер", что значит "корабельный отряд". Его численность — 1000 человек. Отряд делился на четыре-пять смен — "корабельных команд" по 200-250 человек. В них в свою очередь были "носовая и кормовая вахты", "вахты правого и левого бортов". Предводителем корабельных дружин считался царевич — наследник престола.Рядом с гигантскими гробницами возникали так называемые припирамидные города. Орехов считает, что в момент возведения пирамид такие поселения могли становиться столицами.“У них был крупный религиозный центр — Гелиополь. Все остальные поселения представляли собой городки, разбросанные по всей долине. Иногда они выполняли роль царских ставок. Где находится царь — там и образуется маленькая столица. Хотя в нашем понимании этого слова их в Древнем Египте не существовало”, — поясняет ученый.Древнеегипетский КоролевСтоль сложное инженерное сооружение требовало и высококвалифицированного труда. Особенно на отдельных участках. Архитектора и организатора постройки первой пирамиды — Имхотепа — Орехов сравнивает с Сергеем Королевым.Возводя гробницы, египтяне постигали математику, геометрию, физику. Одному из чудес света — пирамиде Хуфу — предшествовали в том числе и неудачные постройки. А также такие, чью конструкцию в процессе создания корректировали.Способ строительства пирамид до сих пор во многом загадка. Это породило разные конспирологические теории. Например, о том, что древние гробницы и храмы, для возведения которых использовали колоссальные блоки, создала некая высокоразвитая цивилизация — исчезнувшая или инопланетная. Но, судя по всему, египтяне справлялись сами.“У них были свои секреты, которых мы не знаем. Однако строительные горизонты в Древнем Египте разрабатывали очень логично. Все самое тяжелое — внизу. Объекты меньшей кубатуры — наверху. Десяти- и двадцатиметровые блоки на высоту никто не тащил. Единственное исключение — разгрузочная камера в пирамиде Хуфу. Это сооружение уникально. Там требовалось поднять действительно большие блоки на 40-60 метров”, — уточняет Орехов.Для этого могли использовать насыпи. А французский архитектор Жан-Пьер Уден предположил, что сооружение возводили методом внутреннего пандуса, который опоясывал пирамиду. И уже поверх него выкладывали облицовочные блоки. Французские ученые с помощью магнитометрии обнаружили внутри пирамиды Хуфу некую спиралевидную структуру, что говорит в пользу этой теории.“Но есть множество других версий. Однако для того, чтобы их проверить, надо разобрать пирамиду, что, разумеется, невозможно. Другие методы исследования не дают однозначной картины. Структура пирамиды боится пустот, поэтому их всегда заполняли щебнем или песком. Та же магнитометрия позволяет сделать определенные предположения, но окончательного ответа не дает”, — рассказывает российский египтолог.В 2018-м в алебастровом карьере Хатнуб к северу от современного Луксора обнаружили 4500-летний пандус, который, вероятно, использовали для перемещения камней из карьера на стройплощадку.Он представляет собой наклонную плоскость с двумя лестницами по бокам и отверстиями для деревянных столбов. Ученые предполагают, что веревки, перекинутые через эти столбы, действовали как шкив. По мнению исследователей, тяжелые блоки на пирамиды могли поднимать по той же системе.Как происходило перемещение глыб к месту строительства, может подсказать открытие, сделанное на Мальте. Там огромные мегалиты (старше египетских пирамид) двигали с помощью долеритовых шаров, которые катились по выдолбленным в каменной породе бороздам. Такие же шары были обнаружены и вблизи пирамиды Джосера.Экономика эпохи пирамид изменила не только древнее общество, но и природный ландшафт. “Существует точка зрения, согласно которой при строительстве гробниц египтяне извели деревья. Это привело к запустыниванию местности. Нил обмелел, паводки сошли на нет. Из-за этого, возможно, наступил закат Древнего царства. В этом смысле пирамиды сыграли негативную роль”, — говорит Орехов.Сформированная при создании пирамид общественная структура просуществовала до конца Древнего царства (середина XXVIII — середина XXI века до н. э.). Позже государство возродилось, но уже на других принципах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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