https://sputnik-georgia.ru/20220916/pochemu-gruzinskoe-vino-populyarno-v-rossii---mnenie-eksperta-270495517.html
Почему грузинское вино популярно в России - мнение эксперта
Почему грузинское вино популярно в России - мнение эксперта
У российского потребителя есть любовь к грузинскому вину на генетическом уровне, считает руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T15:56+0400
2022-09-16T15:56+0400
2022-09-16T15:56+0400
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Об этом он рассказал в ходе онлайн пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Российский рынок уникален этой генетической памятью российского потребителя на грузинское вино. Надо отметить, речь идет не только о России, а обо всех странах бывшего СССР, просто вы говорим о России чаще, потому что это самая большая по численности страна. А говорим мы о генетической памяти всех детей Советского Союза", - сказал эксперт в интервью.Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, грузинское вино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр
грузия, грузинское вино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, пресс-центр
Почему грузинское вино популярно в России - мнение эксперта
У российского потребителя есть любовь к грузинскому вину на генетическом уровне, считает руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич
Об этом он рассказал в ходе онлайн пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Российский рынок уникален этой генетической памятью российского потребителя на грузинское вино. Надо отметить, речь идет не только о России, а обо всех странах бывшего СССР, просто вы говорим о России чаще, потому что это самая большая по численности страна. А говорим мы о генетической памяти всех детей Советского Союза", - сказал эксперт в интервью.
Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.