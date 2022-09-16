https://sputnik-georgia.ru/20220916/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-16-sentyabrya-270432642.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 16 сентября

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 16 сентября

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T09:39+0400

2022-09-16T09:39+0400

2022-09-16T09:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 16 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Чугурети в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Гедеванишвили, Пшави, Аджамети, Зураба Квливидзе, Гоциридзе, Канкава, Антелава, Бухаидзе, Шалвы Мчедлишвили, Кумиси, Тоидзе, Иване Джавахишвили, Тургенева и Чикобава.В Ваке света с 11:00 до 17:00 не будет у населения ул. Шатберашвили и Нино Жвания.В Сабуртало сбои в подаче электроснабжения с 10:00 до 18:00 будут на пр. Казбеги (частично), ул. Мгалоблишвили, Мицкевичиа и Джано Багратиони. С 16:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Дигомского учебного хозяйства, III, IV микрорайонов Диди Дигми (частично), ул. Деметре Тавдадебули, Царя Арчила, Сихарулидзе, Григола Перадзе, Пимена Курашвили, Гурама Нижарадзе и Иване Саришвили.В районе Исани в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани (частично), I, II, IIa, III микрорайонов Вазисубани (частично), II квартала III микрорайона Вазисубани (частично), II квартала IV микрорайона Вазисубани (частично), пр. монаха Габриела Салосского и горы Элиа.В Надзаладеви - с 10:00 до 18:00 у жителей поселка Дидубе (частично), ул. Молити и Торнике Эристави.Далее, в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Святой Кетеван (частично), ул. Ломоур, Абдушелишвили, Бачана, Самрекло, Габискирия, Марткопской, Насакирали, Вахтанга Шестого, Мтаварангелозис, Ирбахи, Вардисубнис, Самокалако, Гонашвили, Калатози, Хивини, Севанской, Константина Эристави, Махата, Армазской, Ереванской, Шемосавлис, Авлабрской, Гиоргия Церетели, Гурджаанской, Греми, Цурцумия, Цуцкиридзе, Ладо Месхишвили, Пагава, Спартака, Елены Ахвледиани, Урицкого, Алиханяна, Харагаульской, Херхеулидзе, Бородина, Ахметской, Николоза Изашвили, Юстине Абуладзе, Лагодехской, Курхули, Бадиаурской, Насакирали, Гонашвили, Автандила Квезерели-Копадзе, Телавской, Марткопской, Сартичальской, Дедоплисцкаро и Цискрис.В районах Мтацминда и Крцаниси в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Руставского шоссе, Гардабанского шоссе, Марнеульского шоссе, III микрорайона Поничала (частично), поселка Поничала (частично), поселка Земо Поничала (частично), села Цавкиси (частично), поселка Окрокана (частично), ул. Бежана Каландадзе, Мананы Мелкадзе, Ортачальской, Цинанаури, Гогоберидзе, Крцанисской, Шота Нишнианидзе, Жордания, Ломинадзе, Серги Сургуладзе, Чхеидзе, Горгасали, Евгения Гегечкори, Вирсаладзе и Телети.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, компания "теласи", электроэнергия