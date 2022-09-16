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Премьер Грузии встретился с новым послом Болгарии
Премьер Грузии встретился с новым послом Болгарии
Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T13:14+0400
2022-09-16T13:14+0400
2022-09-16T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии провел встречу с новым послом Болгарии в стране Веселином Волкановым и пожелал успехов в предстоящей работе, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства. На встрече ознакомительного характера были рассмотрены основные направления сотрудничества между Грузией и Болгарией. Была выражена готовность углубления сотрудничества между странами в целях полного использования существующего потенциала. Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. В ходе беседы стороны затронули конфликт на Украине и сложную в плане безопасности обстановку в мире. Волканов подтвердил поддержку Болгарии в вопросе евроатлантической интеграции Грузии, а также в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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политика, грузия, новости, болгария, украина
политика, грузия, новости, болгария, украина
Премьер Грузии встретился с новым послом Болгарии
Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии провел встречу с новым послом Болгарии в стране Веселином Волкановым и пожелал успехов в предстоящей работе, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.
На встрече ознакомительного характера были рассмотрены основные направления сотрудничества между Грузией и Болгарией. Была выражена готовность углубления сотрудничества между странами в целях полного использования существующего потенциала.
Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
В ходе беседы стороны затронули конфликт на Украине и сложную в плане безопасности обстановку в мире.
Волканов подтвердил поддержку Болгарии в вопросе евроатлантической интеграции Грузии, а также в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.