https://sputnik-georgia.ru/20220916/premer-gruzii-vstretilsya-s-novym-poslom-bolgarii-270488589.html

Премьер Грузии встретился с новым послом Болгарии

Премьер Грузии встретился с новым послом Болгарии

Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии провел встречу с новым послом Болгарии в стране Веселином Волкановым и пожелал успехов в предстоящей работе, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства. На встрече ознакомительного характера были рассмотрены основные направления сотрудничества между Грузией и Болгарией. Была выражена готовность углубления сотрудничества между странами в целях полного использования существующего потенциала. Болгария входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. В ходе беседы стороны затронули конфликт на Украине и сложную в плане безопасности обстановку в мире. Волканов подтвердил поддержку Болгарии в вопросе евроатлантической интеграции Грузии, а также в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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