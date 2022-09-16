https://sputnik-georgia.ru/20220916/prezident-gruzii-posmertno-nagradila-pogibshikh-v-gudauri-spasateley-270481546.html

Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей

Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей

Наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать собой ради жизни другого, заявила Зурабишвили 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T10:18+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала государственные награды семьям погибших членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.Глава грузинского государства посмертно наградила их медалью "За гражданскую самоотверженность". Церемония награждения прошла накануне в президентском дворце Орбелиани.За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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