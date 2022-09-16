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Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать собой ради жизни другого, заявила Зурабишвили 16.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала государственные награды семьям погибших членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.Глава грузинского государства посмертно наградила их медалью "За гражданскую самоотверженность". Церемония награждения прошла накануне в президентском дворце Орбелиани.За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, саломе зурабишвили , гудаури
грузия, новости, саломе зурабишвили , гудаури

Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей

10:18 16.09.2022
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2022
© press-service of the President of Georgia
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Наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать собой ради жизни другого, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала государственные награды семьям погибших членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны.
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2022
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
© press-service of the President of Georgia
Глава грузинского государства посмертно наградила их медалью "За гражданскую самоотверженность". Церемония награждения прошла накануне в президентском дворце Орбелиани.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев. Самоотверженность – это когда ты жертвуешь собой ради спасения чьей-то жизни. Наверно, это наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать ради жизни другого. Мы никогда не должны забывать это. Сегодняшнее мероприятие является знаком того, что государство их не забудет", - заявила президент.

За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:
полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория;
майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе;
вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели;
младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили;
младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани;
майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава;
врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий;
младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.
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