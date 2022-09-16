Президент Грузии посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
© press-service of the President of Georgia
Наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать собой ради жизни другого, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала государственные награды семьям погибших членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции в горах на востоке страны.
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
© press-service of the President of Georgia
Глава грузинского государства посмертно наградила их медалью "За гражданскую самоотверженность". Церемония награждения прошла накануне в президентском дворце Орбелиани.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев. Самоотверженность – это когда ты жертвуешь собой ради спасения чьей-то жизни. Наверно, это наивысшее достоинство человека, когда ты можешь жертвовать ради жизни другого. Мы никогда не должны забывать это. Сегодняшнее мероприятие является знаком того, что государство их не забудет", - заявила президент.
За высокую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия во время исполнения профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции награждены:
полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория;
майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе;
вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели;
младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации спецназначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили;
младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани;
майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава;
врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий;
младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.