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Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил от границ

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил от границ

Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T16:26+0400

2022-09-16T16:26+0400

2022-09-16T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе встречи на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.По его словам, Жапаров и Рахмон договорились, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего"."Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", — подчеркнули в аппарате президента.Конфликты на границе Киргизии и Таджикистана регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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