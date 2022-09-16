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Притчин: почему все больше стран выбирают ШОС, а не западный мир?
Притчин: почему все больше стран выбирают ШОС, а не западный мир?
Президент России прибыл в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T16:42+0400
2022-09-16T16:42+0400
2022-09-16T16:48+0400
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Это первая за три года очная встреча лидеров, на которой планируется рассмотреть рекордное количество заявок о присоединении к ШОС. Такие страны, как Иран, Египет, Катар, ОАЭ и Бахрейн, так же как и Россия и Китай заинтересованы в создании свободной альтернативы Западу, рассказал в интервью "Sputnik на русском" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. О значении ШОС для России и мира смотрите в нашем видео.
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шос, мультимедиа, видео, видео
шос, мультимедиа, видео, видео
Притчин: почему все больше стран выбирают ШОС, а не западный мир?
16:42 16.09.2022 (обновлено: 16:48 16.09.2022)
Президент России прибыл в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Это первая за три года очная встреча лидеров, на которой планируется рассмотреть рекордное количество заявок о присоединении к ШОС.
Такие страны, как Иран, Египет, Катар, ОАЭ и Бахрейн, так же как и Россия и Китай заинтересованы в создании свободной альтернативы Западу, рассказал в интервью "Sputnik на русском" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
О значении ШОС для России и мира смотрите в нашем видео.