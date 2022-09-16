https://sputnik-georgia.ru/20220916/pritchin-pochemu-vse-bolshe-stran-vybirayut-shos-a-ne-zapadnyy-mir-270497843.html

Притчин: почему все больше стран выбирают ШОС, а не западный мир?

Притчин: почему все больше стран выбирают ШОС, а не западный мир?

Президент России прибыл в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T16:42+0400

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Это первая за три года очная встреча лидеров, на которой планируется рассмотреть рекордное количество заявок о присоединении к ШОС. Такие страны, как Иран, Египет, Катар, ОАЭ и Бахрейн, так же как и Россия и Китай заинтересованы в создании свободной альтернативы Западу, рассказал в интервью "Sputnik на русском" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. О значении ШОС для России и мира смотрите в нашем видео.

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