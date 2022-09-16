https://sputnik-georgia.ru/20220916/stolknoveniya-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana---poslednie-sobytiya--270482455.html
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - последние события
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - последние события
Интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы, сообщает киргизская сторона 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T10:29+0400
2022-09-16T10:29+0400
2022-09-16T10:34+0400
новости
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270482272_0:77:3367:1971_1920x0_80_0_0_4eab0e6b6c2c38e91164f81ad7b8ca42.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана резво обострилась утром в пятницу - киргизский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе продолжаются интенсивные бои, сообщает РИА Новости. Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с главами Совбезов Киргизии и Таджикистана. Стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.По данным киргизской стороны, интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы. Из приграничных районов идет эвакуация мирных жителей.По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших киргизстанцев возросло до 18.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".
киргизия
таджикистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270482272_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_340f90417e4bffea03d9bcad95d416f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, киргизия, таджикистан, одкб
новости, в мире, киргизия, таджикистан, одкб
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - последние события
10:29 16.09.2022 (обновлено: 10:34 16.09.2022)
Интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы, сообщает киргизская сторона
ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана резво обострилась утром в пятницу - киргизский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе продолжаются интенсивные бои, сообщает РИА Новости
.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с главами Совбезов Киргизии и Таджикистана. Стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.
"Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", - говорится в заявлении пресс-службы киргизского ведомства.
По данным киргизской стороны, интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы. Из приграничных районов идет эвакуация мирных жителей.
По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших киргизстанцев возросло до 18.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".