https://sputnik-georgia.ru/20220916/stolknoveniya-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana---poslednie-sobytiya--270482455.html

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - последние события

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - последние события

Интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы, сообщает киргизская сторона 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T10:29+0400

2022-09-16T10:29+0400

2022-09-16T10:34+0400

новости

в мире

киргизия

таджикистан

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270482272_0:77:3367:1971_1920x0_80_0_0_4eab0e6b6c2c38e91164f81ad7b8ca42.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана резво обострилась утром в пятницу - киргизский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе продолжаются интенсивные бои, сообщает РИА Новости. Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с главами Совбезов Киргизии и Таджикистана. Стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.По данным киргизской стороны, интенсивные боестолкновения идут по всему периметру границы. Из приграничных районов идет эвакуация мирных жителей.По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших киргизстанцев возросло до 18.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".

киргизия

таджикистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, киргизия, таджикистан, одкб