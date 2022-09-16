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Страны ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах

Страны ШОС утвердили дорожную карту по росту доли нацвалют в расчетах

Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T17:49+0400

2022-09-16T17:49+0400

2022-09-16T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в ходе саммита в Самарканде утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов ШОС, отметил, что таких расчетов становится все больше. По его словам, cовместными усилиями участников организации расширяются торгово-инвестиционные обмены и реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях.В совместном заявлении по итогам саммита лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению устойчивости, надежности и стабильности международных цепочек поставок, открытости и транспарентности сотрудничества, выразили готовность содействовать углублению взаимодействия и росту взаимной торговли.При этом они подчеркнули разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, на безопасность и стабильность цепочек поставок, на многостороннюю торговую систему и всех ее участников.Иран стал ближе к ШОС - Путин высказался о процессе>>Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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