https://sputnik-georgia.ru/20220916/strasti-vokrug-novogo-narodnogo-zaschitnika-gruzii--vse-za-i-protiv-270492636.html

Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против"

Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против"

Оппозиционеры считают, что "Грузинская мечта" внесла изменения в правила избрания кандидата в омбудсмены в своих интересах 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T15:23+0400

2022-09-16T15:23+0400

2022-09-16T15:23+0400

политика

грузия

новости

нино ломджария

шалва папуашвили

давид усупашвили

грузинская мечта

еврокомиссия

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_11c328aa6878a1aa55c740d2c5d97a70.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Вопрос отбора кандидатов на пост нового Народного защитника Грузии остается камнем преткновения между правящей партией и оппозицией – "Грузинская мечта" обещает прозрачность процесса с максимальной вовлеченностью заинтересованных сторон, а оппоненты ждут подвоха.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, то есть без оппозиции не обойтись.В парламенте Грузии процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника начался 15 сентября. Соответствующий приказ издал глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Заявки желающих стать омбудсменом будут приниматься до 29 сентября включительно.Народный защитник в Грузии - независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями. Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеет неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Процесс запущенСпикер парламента уже провел консультации с оппозиционными партиями по вопросу создания конкурсной комиссии, которая должна будет оценить претендентов и отобрать как минимум семь кандидатов на пост Народного защитника. Укомплектованную из девяти человек конкурсную комиссию утвердит спикер парламента.Данная процедура обеспечивает беспрецедентно высокую включенность, инклюзивность и прозрачность, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе."Власти предложили оппозиции назвать своих кандидатов. Мы воздержимся от этого, и, соответственно, из минимум семи названных ими (членами комиссии - ред.) кандидатов у нас будет возможность выбрать наилучшего Народного защитника для Грузии", - сказал Сарджвеладзе журналистам.Скепсис оппозиции"Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в омбудсмены, предоставив возможность отбора оппозиционерам и неправительственным организациям.Часть оппозиции считает, что это некая уловка властей: они создают видимость того, что отстраняются от процесса отбора, а на самом деле делают ставку на лояльно настроенных оппозиционных депутатов.В Грузии разработали новые правила для СМИ и не только>>По словам депутата от оппозиционной партии "Лело" Давида Усупашвили, приближенная к правящей партии оппозиционная парламентская группа назовет такого кандидата в омбудсмены, который будет устраивать "Мечту", а вместе с ним формально будут перечислены еще шесть-семь фамилий.Инициатива "Грузинской мечты" о том, что конкурсная комиссия обязана представить парламенту на голосование минимум семь кандидатов в омбудсмены, была закреплена в регламенте парламента в начале сентября.За поправки в регламент не стали голосовать депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело". Свое решение они объяснили тем, что их замечания не были учтены.Несмотря на такое отношение к вопросу, "Нацдвижение" все же намерено участвовать в процессе избрания нового омбудсмена страны.Новые правила не соответствуют рекомендациям Еврокомиссии. Это пространство, где "Грузинская мечта" сможет протолкнуть своего кандидата, заявил в свою очередь депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.При этом Манджгаладзе заявил, что его партия поддержит представленного неправительственными организациями кандидата в омбудсмены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, нино ломджария, шалва папуашвили, давид усупашвили, грузинская мечта, еврокомиссия, единое нацдвижение