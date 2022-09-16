https://sputnik-georgia.ru/20220916/ubil-beremennuyu-zhenu-zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-20-godam-tyurmy--270499992.html

Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы

Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы

Обвинению удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T17:29+0400

2022-09-16T17:29+0400

2022-09-16T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Гогу Гзиришвили к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены в декабре прошлого года в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".На суде стороне обвинения удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности.Убийство произошло в квартире, где семья проживала с полуторагодовалым ребенком. Мужчина нанес своей жене 30 ударов ножом.Мужчину признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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