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Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Обвинению удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T17:29+0400
2022-09-16T17:29+0400
2022-09-16T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Гогу Гзиришвили к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены в декабре прошлого года в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".На суде стороне обвинения удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности.Убийство произошло в квартире, где семья проживала с полуторагодовалым ребенком. Мужчина нанес своей жене 30 ударов ножом.Мужчину признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, семейное насилие
происшествия, грузия, новости, тбилиси, семейное насилие
Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
17:29 16.09.2022 (обновлено: 17:40 16.09.2022)
Обвинению удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Гогу Гзиришвили к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены в декабре прошлого года в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности.
Убийство произошло в квартире, где семья проживала с полуторагодовалым ребенком. Мужчина нанес своей жене 30 ударов ножом.
Мужчину признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи.