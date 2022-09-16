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Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы
Обвинению удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T17:29+0400
2022-09-16T17:40+0400
происшествия
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новости
тбилиси
семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Гогу Гзиришвили к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены в декабре прошлого года в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".На суде стороне обвинения удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности.Убийство произошло в квартире, где семья проживала с полуторагодовалым ребенком. Мужчина нанес своей жене 30 ударов ножом.Мужчину признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, семейное насилие
происшествия, грузия, новости, тбилиси, семейное насилие

Убил беременную жену: жителя Тбилиси приговорили к 20 годам тюрьмы

17:29 16.09.2022 (обновлено: 17:40 16.09.2022)
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov / Перейти в фотобанкТюремная дверь, фото из архива
Тюремная дверь, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2022
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
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Обвинению удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил Гогу Гзиришвили к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены в декабре прошлого года в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Гзиришвили зарезал свою жену, которая находилась на пятом месяце беременности.
Убийство произошло в квартире, где семья проживала с полуторагодовалым ребенком. Мужчина нанес своей жене 30 ударов ножом.
Мужчину признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи.
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