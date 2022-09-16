https://sputnik-georgia.ru/20220916/v-dome-pisateley-gruzii-posle-pandemii-vozobnovlyayutsya-chteniya-dlya-detey--270486733.html

В Доме писателей Грузии после пандемии возобновляются чтения для детей

В Доме писателей Грузии после пандемии возобновляются чтения для детей

Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T12:42+0400

2022-09-16T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновляются в тбилисском доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети."Возвращаемся в Дом писателей с онлайн-встреч во время пандемии. С 24 сентября по субботам мы снова ждем вас с Васо Гулеури", - сказано в сообщении организаторов инициативы.По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писаталей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран. Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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