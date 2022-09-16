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В Доме писателей Грузии после пандемии возобновляются чтения для детей
В Доме писателей Грузии после пандемии возобновляются чтения для детей
Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T12:42+0400
2022-09-16T12:42+0400
2022-09-16T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновляются в тбилисском доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети."Возвращаемся в Дом писателей с онлайн-встреч во время пандемии. С 24 сентября по субботам мы снова ждем вас с Васо Гулеури", - сказано в сообщении организаторов инициативы.По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писаталей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран. Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, дети, культура
новости, грузия, общество, тбилиси, дети, культура
В Доме писателей Грузии после пандемии возобновляются чтения для детей
Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бесплатные чтения для детей возобновляются в тбилисском доме писателей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации в соцсети.
"Возвращаемся в Дом писателей с онлайн-встреч во время пандемии. С 24 сентября по субботам мы снова ждем вас с Васо Гулеури", - сказано в сообщении организаторов инициативы.
По традиции в рамках проекта "Дети в Доме писаталей" детский писатель Васо Гулеури встречается с юными любителями книг в Доме писателей и знакомит их с произведениями авторов Грузии и разных стран.
Цель проекта - популяризация книги и чтения среди младшего поколения.