В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты и ансамбли Грузии и других стран
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 30-й раз пройдет в столице Грузии с 16 сентября по 23 октября, сообщают организаторы.
На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Запланировано и несколько мировых премьер.
Площадка бессменна - сцена тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.
ПРОГРАММА
© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and CultureМузыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture
16 сентября
Концерт камерной музыки. Камерный оркестр "Солисты Ла Скала". Программа: произведения А. Дворжака, В. А. Моцарта и Э. М. Босса.
20 сентября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солистка - Даниэль Акта (виолончель), дирижер - Габор Холерунг. Программа: произведения З. Кодая, Р. Шумана и А. Дворжака.
24 сентября
Юбилейный концерт ансамбля "Басиани". Программа: грузинские народные песни.
© photo: courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaАнсамбль "Басиани"
Ансамбль "Басиани"
© photo: courtesy of Ministry of Culture of Georgia
28 сентября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии и солисты - Кетеван Картвелишвили, Давид Мачавариани и Михаил Эдишерашвили (вокал), Роман Симович (скрипка), Андро Дгебуадзе (бансури), Георгий Ониани (доли). Дирижер - Вахтанг Кахидзе.
Программа: произведения В. Кахидзе, некоторые из которых будут исполнены впервые.
1 октября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский молодежный оркестр. Солисты - Лука Окросцваридзе (фортепиано), Исаак Ричардсон (скрипка) и Кетеван Роинишвили (виолончель). Программа: произведения Л. В. Бетховена и Ф. Мендельсона.
5 октября
Вечер хоровой музыки. Участвуют: Тбилисский женский хор. Хормейстер - Омар Бурдули. Программа: хоровые произведения грузинских и иностранных композиторов.
8 октября
Концерт камерной музыки. Участвуют: Камерный оркестр "Симфониетта Грузии". Солистка - Нино Касрадзе (пианино). Программа: произведения А. Непомусену, В. А. Моцарта и Д. Шостаковича.
"Симфониетта Грузии" (Georgian Sinfonietta)
12 октября
Концерт хоровой музыки. Участвуют: Горийский женский хор и ансамбль "Шавнабада". Хормейстер - Теона Цирамуа, Давид Цинцадзе. Программа: произведения грузинской традиционной, а также профессиональной и мировой хоровой музыки.
15 октября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солист - Верико Чумбуридзе (скрипка), дирижер - Вахтанг Кахидзе. Программа: произведения Э. Элгара и М. Равеля.
19 октября
Концерт популярной музыки. Участвуют: Тони Момрелл и бэнд.
21 октября
Песни из грузинских кинофильмов. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солисты - Эка Мамаладзе, Нека Себискверадзе, Нато Кахидзе, Давид Нозадзе, Гедеван Джинчарадзе. Дирижер - Вахтанг Кахидзе.
23 октября
Концерт, посвященный памяти фольклориста Анзора Эркомаишвили. Участвуют: ансамбль "Рустави". Программа: грузинская народная музыка.
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля - мэрия города Тбилиси.