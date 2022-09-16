https://sputnik-georgia.ru/20220916/v-gruzii-nachinaetsya-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-osenniy-tbilisi---programma-270430678.html

В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа

В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа

На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты и ансамбли Грузии и других стран 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T08:32+0400

2022-09-16T08:32+0400

2022-09-16T08:32+0400

международный музыкальный фестиваль "осенний тбилиси"

грузия

культура

новости

вахтанг кахидзе

тбилисский симфонический оркестр

тбилиси

теона цирамуа

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 30-й раз пройдет в столице Грузии с 16 сентября по 23 октября, сообщают организаторы.На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Запланировано и несколько мировых премьер.Площадка бессменна - сцена тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.ПРОГРАММА16 сентября20 сентября24 сентября28 сентября1 октября5 октября8 октября12 октября15 октября19 октября21 октября23 октябряМеждународный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля - мэрия города Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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международный музыкальный фестиваль "осенний тбилиси", грузия, культура, новости, вахтанг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, теона цирамуа