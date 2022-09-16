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https://sputnik-georgia.ru/20220916/v-gruzii-nachinaetsya-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-osenniy-tbilisi---programma-270430678.html
В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа
В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа
На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты и ансамбли Грузии и других стран 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T08:32+0400
2022-09-16T08:32+0400
международный музыкальный фестиваль "осенний тбилиси"
грузия
культура
новости
вахтанг кахидзе
тбилисский симфонический оркестр
тбилиси
теона цирамуа
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 30-й раз пройдет в столице Грузии с 16 сентября по 23 октября, сообщают организаторы.На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Запланировано и несколько мировых премьер.Площадка бессменна - сцена тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.ПРОГРАММА16 сентября20 сентября24 сентября28 сентября1 октября5 октября8 октября12 октября15 октября19 октября21 октября23 октябряМеждународный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля - мэрия города Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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международный музыкальный фестиваль "осенний тбилиси", грузия, культура, новости, вахтанг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, теона цирамуа
международный музыкальный фестиваль "осенний тбилиси", грузия, культура, новости, вахтанг кахидзе, тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, теона цирамуа

В Грузии начинается международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" - программа

08:32 16.09.2022
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2022
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
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На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты и ансамбли Грузии и других стран
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 30-й раз пройдет в столице Грузии с 16 сентября по 23 октября, сообщают организаторы.
На сцене фестиваля выступят маститые исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов. Запланировано и несколько мировых премьер.
Площадка бессменна - сцена тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.

ПРОГРАММА

© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and CultureМузыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture
16 сентября
Концерт камерной музыки. Камерный оркестр "Солисты Ла Скала". Программа: произведения А. Дворжака, В. А. Моцарта и Э. М. Босса.
20 сентября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солистка - Даниэль Акта (виолончель), дирижер - Габор Холерунг. Программа: произведения З. Кодая, Р. Шумана и А. Дворжака.
24 сентября
Юбилейный концерт ансамбля "Басиани". Программа: грузинские народные песни.
© photo: courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaАнсамбль "Басиани"
Ансамбль Басиани - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Ансамбль "Басиани"
© photo: courtesy of Ministry of Culture of Georgia
28 сентября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии и солисты - Кетеван Картвелишвили, Давид Мачавариани и Михаил Эдишерашвили (вокал), Роман Симович (скрипка), Андро Дгебуадзе (бансури), Георгий Ониани (доли). Дирижер - Вахтанг Кахидзе.
Программа: произведения В. Кахидзе, некоторые из которых будут исполнены впервые.
1 октября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский молодежный оркестр. Солисты - Лука Окросцваридзе (фортепиано), Исаак Ричардсон (скрипка) и Кетеван Роинишвили (виолончель). Программа: произведения Л. В. Бетховена и Ф. Мендельсона.
5 октября
Вечер хоровой музыки. Участвуют: Тбилисский женский хор. Хормейстер - Омар Бурдули. Программа: хоровые произведения грузинских и иностранных композиторов.
8 октября
Концерт камерной музыки. Участвуют: Камерный оркестр "Симфониетта Грузии". Солистка - Нино Касрадзе (пианино). Программа: произведения А. Непомусену, В. А. Моцарта и Д. Шостаковича.
© photo: Georgian Sinfonietta / FB"Симфониетта Грузии" (Georgian Sinfonietta)
Симфониетта Грузии (Georgian Sinfonietta) - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
"Симфониетта Грузии" (Georgian Sinfonietta)
© photo: Georgian Sinfonietta / FB
12 октября
Концерт хоровой музыки. Участвуют: Горийский женский хор и ансамбль "Шавнабада". Хормейстер - Теона Цирамуа, Давид Цинцадзе. Программа: произведения грузинской традиционной, а также профессиональной и мировой хоровой музыки.
15 октября
Концерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солист - Верико Чумбуридзе (скрипка), дирижер - Вахтанг Кахидзе. Программа: произведения Э. Элгара и М. Равеля.
19 октября
Концерт популярной музыки. Участвуют: Тони Момрелл и бэнд.
© Teona TsiramuaГорийский городской хор
Горийский городской хор - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
Горийский городской хор
© Teona Tsiramua
21 октября
Песни из грузинских кинофильмов. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр. Солисты - Эка Мамаладзе, Нека Себискверадзе, Нато Кахидзе, Давид Нозадзе, Гедеван Джинчарадзе. Дирижер - Вахтанг Кахидзе.
23 октября
Концерт, посвященный памяти фольклориста Анзора Эркомаишвили. Участвуют: ансамбль "Рустави". Программа: грузинская народная музыка.
Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля - мэрия города Тбилиси.
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