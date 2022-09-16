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В Китае вспыхнул сильный пожар в высотке - ВИДЕО
В Китае вспыхнул сильный пожар в высотке - ВИДЕО
Для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и до 300 спасателей 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T16:06+0400
2022-09-16T16:06+0400
2022-09-16T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Пожар возник в 40-этажном здании China Telecom в китайском городе Чанша, сообщила местная пожарная служба в соцсети Sina Weibo."В пятницу, в 15:48 по местному времени, пожарно-спасательная служба города Чанша получила сообщение о возгорании многоэтажного здания China Telecom", — сказано в заявлении.Здание высотой в 218 метров имеет 42 этажа над и два этажа под землей. По предварительной информации, пожар вспыхнул с внешней стороны здания.Сообщается, что для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и 280 спасателей. О пострадавших и жертвах информации пока нет. В данное время из здания валит густой дым, сгорело несколько десятков этажей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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пожар, китай, в мире, новости, происшествия
пожар, китай, в мире, новости, происшествия
В Китае вспыхнул сильный пожар в высотке - ВИДЕО
Для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и до 300 спасателей
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Пожар возник в 40-этажном здании China Telecom в китайском городе Чанша, сообщила
местная пожарная служба в соцсети Sina Weibo.
"В пятницу, в 15:48 по местному времени, пожарно-спасательная служба города Чанша получила сообщение о возгорании многоэтажного здания China Telecom", — сказано в заявлении.
Здание высотой в 218 метров имеет 42 этажа над и два этажа под землей. По предварительной информации, пожар вспыхнул с внешней стороны здания.
Сообщается, что для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и 280 спасателей. О пострадавших и жертвах информации пока нет. В данное время из здания валит густой дым, сгорело несколько десятков этажей.