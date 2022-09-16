https://sputnik-georgia.ru/20220916/vpervye-za-106-let-na-oblozhke-britanskogo-vogue-poyavilsya-muzhchina---foto-270494806.html

Впервые за 106 лет на обложке британского Vogue появился мужчина - ФОТО

Впервые за 106 лет на обложке британского Vogue появился мужчина - ФОТО

До этого актера на обложку издания попадали снимки мужчин исключительно в компании женщин 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T17:07+0400

2022-09-16T17:07+0400

2022-09-16T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 cен – Sputnik. Американский киноактер Тимоти Шаламе появился на обложке британского Vogue – это первое появление мужчины на печатном издании за 106-летнюю историю этого журнала.Так уж случилось, что до Шаламе на обложку издания попадали снимки мужчин исключительно в компании женщин. На фото 26-летний Тимоти позирует в кожаных вещах Gucci, Miu Miu, Rick Owens, Mugler.Съемку проводил знаменитый американский фотограф Стивен Мейзел, а за стилизацию отвечал главный редактор издания Эдвард Эннинфул. "Я всегда осознавал, что Vogue — это пространство, которое в первую очередь прославляет женщин. Возможно, я ждал подходящего мужчину. И однажды это произошло", — Эдвард Эннинфул.Он же отметил, что Шаламе назвал съемку самой любимой в своей карьере. "Конечно, мы играли с гендером, использовали женскую одежду и вообще веселились, но для Тимоти это казалось самым естественным пространством в мире", — рассказал Эннинфул.В интервью для Vogue Шаламе рассказал о подростковых мечтах, славе и моде. "Я понимаю, что взрослая жизнь может быть довольно скучной, но жизнь артиста все еще может быть экстраординарной", — отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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