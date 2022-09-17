https://sputnik-georgia.ru/20220917/chas-kitaya-s-nikolaem-vavilovym-zachem-si-tszinpin-priekhal-k-putinu-270509820.html

Час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?

Час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита... 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T09:34+0400

2022-09-17T09:34+0400

2022-09-17T09:34+0400

китай

мультимедиа

видео

си цзиньпин

владимир путин

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Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов. Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис? Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".

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китай, мультимедиа, видео, си цзиньпин, видео, владимир путин