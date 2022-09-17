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Час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?
Час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита... 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T09:34+0400
2022-09-17T09:34+0400
2022-09-17T09:34+0400
китай
мультимедиа
видео
си цзиньпин
владимир путин
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Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов. Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис? Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
китай, мультимедиа, видео, си цзиньпин, видео, владимир путин
китай, мультимедиа, видео, си цзиньпин, видео, владимир путин
Час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита ШОС
Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов.
Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис?
Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".