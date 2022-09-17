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Движение автомобилей в центре Тбилиси будет ограничено
Движение автомобилей в центре Тбилиси будет ограничено
Что касается движения общественного транспорта, его марштрут меняться не будет 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T12:01+0400
2022-09-17T12:01+0400
2022-09-17T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Движение автомобилей на улице Поцверашвили, расположенной на территории Вокзальной площади в центре Тбилиси, будет ограничено 18 сентября в связи с запланированным мероприятием, сообщает мэрия столицы.Уточняется, что движение на указанной улице будет ограничено с 12:00 до 14:00 по тбилисскому времени. Ограничение будет действовать на участке дороги между улицами Поцверашвили и Гоголя до улицы Чубинашвили.Транспорт сможет двигаться по улицам Гоголя, Конституции, Чубинашвили и проспекту Царицы Тамар.Что касается движения общественного транспорта, его марштрут меняться не будет.При этом в столичной мэрии не уточнили, какое именно мероприятие запланировано в это время на Вокзальной площади.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси
Движение автомобилей в центре Тбилиси будет ограничено
Что касается движения общественного транспорта, его марштрут меняться не будет
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Движение автомобилей на улице Поцверашвили, расположенной на территории Вокзальной площади в центре Тбилиси, будет ограничено 18 сентября в связи с запланированным мероприятием, сообщает мэрия столицы.
Уточняется, что движение на указанной улице будет ограничено с 12:00 до 14:00 по тбилисскому времени. Ограничение будет действовать на участке дороги между улицами Поцверашвили и Гоголя до улицы Чубинашвили.
Транспорт сможет двигаться по улицам Гоголя, Конституции, Чубинашвили и проспекту Царицы Тамар.
Что касается движения общественного транспорта, его марштрут меняться не будет.
При этом в столичной мэрии не уточнили, какое именно мероприятие запланировано в это время на Вокзальной площади.