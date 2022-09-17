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Грузинский сумоист одержал первую победу после серии поражений
Грузинский сумоист одержал первую победу после серии поражений
На счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T16:31+0400
2022-09-17T16:31+0400
2022-09-17T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский сумосит Леван Горгадзе (Тотиносин) прервал серию неудач на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.В седьмой день соревнований Тотиносин победил шестого маэгасиру Вакамотохару Минато.Таким образом, на счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения. Тотиносину предстоит провести еще 8 боев.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, тбилиси, токио
Грузинский сумоист одержал первую победу после серии поражений
16:31 17.09.2022 (обновлено: 17:23 17.09.2022)
На счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский сумосит Леван Горгадзе (Тотиносин) прервал серию неудач на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.
В седьмой день соревнований Тотиносин победил шестого маэгасиру Вакамотохару Минато.
Таким образом, на счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения. Тотиносину предстоит провести еще 8 боев.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.
Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.