https://sputnik-georgia.ru/20220917/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-pervuyu-pobedu-posle-serii-porazheniy-270521716.html

Грузинский сумоист одержал первую победу после серии поражений

Грузинский сумоист одержал первую победу после серии поражений

На счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения 17.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский сумосит Леван Горгадзе (Тотиносин) прервал серию неудач на осеннем турнире Аки басё, проходящем в Токио.В седьмой день соревнований Тотиносин победил шестого маэгасиру Вакамотохару Минато.Таким образом, на счету у грузинского спортсмена три победы и четыре поражения. Тотиносину предстоит провести еще 8 боев.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, тбилиси, токио