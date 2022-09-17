https://sputnik-georgia.ru/20220917/gruziya-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-provedeniya-forumov-vysokogo-urovnya-270494093.html

Грузия может стать площадкой для проведения форумов высокого уровня

Грузия может стать площадкой для проведения форумов высокого уровня

В Грузии делают ставку на развитие делового туризма 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T10:31+0400

2022-09-17T10:31+0400

2022-09-17T10:31+0400

грузия

туризм

экономика

мариам квривишвили

тбилиси

национальный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486508_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_94ceb2c3696c89c305962461834c212c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Развитие делового туризма в Грузии является одним из важнейших приоритетов, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.Об этом Квривишвили заявила после встречи с представителями объединения крупнейших форумов индустрии делового туризма m&i Forum, которые находятся в Грузии по приглашения Конвенционного и выставочного бюро Национальной администрации туризма.Грузию посетят около 100 влиятельных организаторов мероприятий, которые встретятся с местным представителями частного сектора и ознакомятся с туристической инфраструктурой страны, отметила Квривишвили."В результате мы ожидаем, что в нашей стране пройдет ряд мероприятий международного уровня, что, в свою очередь, положительно скажется на популяризации Грузии и укреплении экономики", - добавила она.По оценке m&i Forum, у Грузии есть огромный потенциал для успешного проведения международных форумов и конференций высокого уровня. В рамках визита представители m&i Forum осмотрят выставочные пространства и гостиницы в Тбилиси.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Согласно данным Национального банка Грузии, доходы от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилиси, национальный банк