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Грузия может стать площадкой для проведения форумов высокого уровня
Грузия может стать площадкой для проведения форумов высокого уровня
В Грузии делают ставку на развитие делового туризма 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T10:31+0400
2022-09-17T10:31+0400
грузия
туризм
экономика
мариам квривишвили
тбилиси
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Развитие делового туризма в Грузии является одним из важнейших приоритетов, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.Об этом Квривишвили заявила после встречи с представителями объединения крупнейших форумов индустрии делового туризма m&amp;i Forum, которые находятся в Грузии по приглашения Конвенционного и выставочного бюро Национальной администрации туризма.Грузию посетят около 100 влиятельных организаторов мероприятий, которые встретятся с местным представителями частного сектора и ознакомятся с туристической инфраструктурой страны, отметила Квривишвили."В результате мы ожидаем, что в нашей стране пройдет ряд мероприятий международного уровня, что, в свою очередь, положительно скажется на популяризации Грузии и укреплении экономики", - добавила она.По оценке m&amp;i Forum, у Грузии есть огромный потенциал для успешного проведения международных форумов и конференций высокого уровня. В рамках визита представители m&amp;i Forum осмотрят выставочные пространства и гостиницы в Тбилиси.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Согласно данным Национального банка Грузии, доходы от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилиси, национальный банк
грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилиси, национальный банк

Грузия может стать площадкой для проведения форумов высокого уровня

10:31 17.09.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии делают ставку на развитие делового туризма
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Развитие делового туризма в Грузии является одним из важнейших приоритетов, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Об этом Квривишвили заявила после встречи с представителями объединения крупнейших форумов индустрии делового туризма m&i Forum, которые находятся в Грузии по приглашения Конвенционного и выставочного бюро Национальной администрации туризма.

"Деловой туризм является одним из важнейших компонентов нашей туристической индустрии, который обеспечивает приток туристов с самой высокой покупательной способностью. Именно поэтому мы ведем переговоры с организаторами самых влиятельных форумов делового туризма m&i Forum, чтобы в 2023 году Грузия стала страной проведения их ежегодных встреч", - заявила Квривишвили.

Грузию посетят около 100 влиятельных организаторов мероприятий, которые встретятся с местным представителями частного сектора и ознакомятся с туристической инфраструктурой страны, отметила Квривишвили.
"В результате мы ожидаем, что в нашей стране пройдет ряд мероприятий международного уровня, что, в свою очередь, положительно скажется на популяризации Грузии и укреплении экономики", - добавила она.
По оценке m&i Forum, у Грузии есть огромный потенциал для успешного проведения международных форумов и конференций высокого уровня. В рамках визита представители m&i Forum осмотрят выставочные пространства и гостиницы в Тбилиси.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
Согласно данным Национального банка Грузии, доходы от международных путешественников за восемь месяцев 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В августе 2022 года доход от туризма составил 522,9 миллиона долларов, что на 163% выше показателя за прошлый год и на 26,7% больше, чем в августе 2019 года.
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