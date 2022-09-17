https://sputnik-georgia.ru/20220917/lgotnaya-ipoteka-v-gruzii-skolko-semey-vospolzovalis-gosprogrammoy--270504337.html

Льготная ипотека в Грузии: сколько семей воспользовались госпрограммой

Льготная ипотека в Грузии: сколько семей воспользовались госпрограммой

Программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T09:01+0400

2022-09-17T09:01+0400

2022-09-17T09:17+0400

грузия

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263939243_0:126:1560:1004_1920x0_80_0_0_b449b0732ddeff9c14e9b7a958a725cb.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. За год в Грузии утверждены 3 956 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, говорится в информации Минэкономики Грузии.Общая сумма одобренных кредитов составляет более 441,1 миллиона лари (152,1 миллиона долларов).Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари. Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости