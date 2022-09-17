https://sputnik-georgia.ru/20220917/lgotnaya-ipoteka-v-gruzii-skolko-semey-vospolzovalis-gosprogrammoy--270504337.html
Льготная ипотека в Грузии: сколько семей воспользовались госпрограммой
Льготная ипотека в Грузии: сколько семей воспользовались госпрограммой
Программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T09:01+0400
2022-09-17T09:01+0400
2022-09-17T09:17+0400
грузия
экономика
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. За год в Грузии утверждены 3 956 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, говорится в информации Минэкономики Грузии.Общая сумма одобренных кредитов составляет более 441,1 миллиона лари (152,1 миллиона долларов).Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари. Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости
грузия, экономика, новости
Льготная ипотека в Грузии: сколько семей воспользовались госпрограммой
09:01 17.09.2022 (обновлено: 09:17 17.09.2022)
Программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. За год в Грузии утверждены 3 956 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, говорится в информации Минэкономики Грузии.
Общая сумма одобренных кредитов составляет более 441,1 миллиона лари (152,1 миллиона долларов).
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.
В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари. Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.