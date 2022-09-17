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https://sputnik-georgia.ru/20220917/mat-predsedatelya-pravyaschey-partii-gruzii-podala-v-sud-na-oppozitsionnyy-telekanal-270519527.html
Мать председателя правящей партии Грузии подала в суд на оппозиционный телеканал
Мать председателя правящей партии Грузии подала в суд на оппозиционный телеканал
Мать политика заявляет, что телеканал оклеватал ее, и требует возмещения морального ущерба 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T16:01+0400
2022-09-17T16:46+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
иск
политика
тбилисский городской суд
суд
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мать председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе - Тамар Заалишвили, подала в суд на оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" за сюжет, вышедший в июле 2021 года, сообщает телеканал "Имеди".Иск касается сюжета, в котором одна из респодентов и после журналист заявили, что Заалишвили, которая на тот момент занимала пост замдиректора Центра контроля качества образования, способствовала сокрытию фактов выдачи фальшивых дипломов театрального университета.Мать политика заявляет, что все факты в сюжете были искажены, и требует от телеканала возмещения морального ущерба.Решение суда станет известно 20 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, иск, политика, тбилисский городской суд, суд
грузия, новости, ираклий кобахидзе, иск, политика, тбилисский городской суд, суд

Мать председателя правящей партии Грузии подала в суд на оппозиционный телеканал

16:01 17.09.2022 (обновлено: 16:46 17.09.2022)
© Georgian DreamИраклий Кобахидзе с сыном в офисе партии "Грузинская мечта"
Ираклий Кобахидзе с сыном в офисе партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2022
© Georgian Dream
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Мать политика заявляет, что телеканал оклеватал ее, и требует возмещения морального ущерба
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мать председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе - Тамар Заалишвили, подала в суд на оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" за сюжет, вышедший в июле 2021 года, сообщает телеканал "Имеди".
Иск касается сюжета, в котором одна из респодентов и после журналист заявили, что Заалишвили, которая на тот момент занимала пост замдиректора Центра контроля качества образования, способствовала сокрытию фактов выдачи фальшивых дипломов театрального университета.
Мать политика заявляет, что все факты в сюжете были искажены, и требует от телеканала возмещения морального ущерба.
Решение суда станет известно 20 сентября.
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