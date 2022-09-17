https://sputnik-georgia.ru/20220917/mat-predsedatelya-pravyaschey-partii-gruzii-podala-v-sud-na-oppozitsionnyy-telekanal-270519527.html

Мать председателя правящей партии Грузии подала в суд на оппозиционный телеканал

Мать председателя правящей партии Грузии подала в суд на оппозиционный телеканал

Мать политика заявляет, что телеканал оклеватал ее, и требует возмещения морального ущерба 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T16:01+0400

2022-09-17T16:01+0400

2022-09-17T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мать председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе - Тамар Заалишвили, подала в суд на оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" за сюжет, вышедший в июле 2021 года, сообщает телеканал "Имеди".Иск касается сюжета, в котором одна из респодентов и после журналист заявили, что Заалишвили, которая на тот момент занимала пост замдиректора Центра контроля качества образования, способствовала сокрытию фактов выдачи фальшивых дипломов театрального университета.Мать политика заявляет, что все факты в сюжете были искажены, и требует от телеканала возмещения морального ущерба.Решение суда станет известно 20 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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