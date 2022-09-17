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Обратился за помощью к воровскому миру: жителя Тбилиси отправили за решетку
Обратился за помощью к воровскому миру: жителя Тбилиси отправили за решетку
Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые участвовали в разборках 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T15:01+0400
2022-09-17T15:01+0400
2022-09-17T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в обращении к воровскому миру за помощью, говорится в сообщении Гепрокуратуры Грузии.По данным прокуратуры, обвинению на суде удалось доказать, что житель Тбилиси обратился за помощью для решения спора к воровскому миру. Теперь по решению суда он проведет три года в тюрьме.Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые подключили к разборкам проживающего за границей вора в законе, а также сами участвовали в разборе спора.Суд признал всех троих виновными в членстве в воровском мире и приговорил двух к 8 годам лишения свободы, а одного - к 7 годам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Обратился за помощью к воровскому миру: жителя Тбилиси отправили за решетку
15:01 17.09.2022 (обновлено: 18:35 17.09.2022)
Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые участвовали в разборках
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в обращении к воровскому миру за помощью, говорится в сообщении Гепрокуратуры Грузии.
По данным прокуратуры, обвинению на суде удалось доказать, что житель Тбилиси обратился за помощью для решения спора к воровскому миру. Теперь по решению суда он проведет три года в тюрьме.
Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые подключили к разборкам проживающего за границей вора в законе, а также сами участвовали в разборе спора.
Суд признал всех троих виновными в членстве в воровском мире и приговорил двух к 8 годам лишения свободы, а одного - к 7 годам.