https://sputnik-georgia.ru/20220917/obratilsya-za-pomoschyu-k-vorovskomu-miru-zhitelya-tbilisi-otpravili-za-reshetku-270519396.html

Обратился за помощью к воровскому миру: жителя Тбилиси отправили за решетку

Обратился за помощью к воровскому миру: жителя Тбилиси отправили за решетку

Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые участвовали в разборках 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T15:01+0400

2022-09-17T15:01+0400

2022-09-17T18:35+0400

происшествия

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тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал одного человека виновным в обращении к воровскому миру за помощью, говорится в сообщении Гепрокуратуры Грузии.По данным прокуратуры, обвинению на суде удалось доказать, что житель Тбилиси обратился за помощью для решения спора к воровскому миру. Теперь по решению суда он проведет три года в тюрьме.Приговоры также были вынесены членам воровского мира, которые подключили к разборкам проживающего за границей вора в законе, а также сами участвовали в разборе спора.Суд признал всех троих виновными в членстве в воровском мире и приговорил двух к 8 годам лишения свободы, а одного - к 7 годам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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