https://sputnik-georgia.ru/20220917/oppozitsiya-predstavit-svoego-kandidata-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-270524062.html
Оппозиция представит своего кандидата на пост Народного защитника Грузии
Оппозиция представит своего кандидата на пост Народного защитника Грузии
Ранеее "Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T21:03+0400
2022-09-17T21:03+0400
2022-09-17T20:25+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
нино ломджария
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Оппозииционная партия "Стратегия Агмашенебели" собирается представить своего кандидата на пост Народного защитника Грузии, заявил депутат от партии Паата Манджгаладзе.В парламенте Грузии процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника начался 15 сентября. Соответствующий приказ издал глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Заявки желающих стать омбудсменом будут приниматься до 29 сентября включительно.По его словам, партия не будет игнорировать процесс отбора, чтобы не дать правящей силе провести своего кандидата.Ранее "Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в омбудсмены, предоставив возможность отбора оппозиционерам и неправительственным организациям.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, то есть без оппозиции не обойтись.Народный защитник в Грузии - независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями. Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеет неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, нино ломджария, грузинская мечта
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, нино ломджария, грузинская мечта
Оппозиция представит своего кандидата на пост Народного защитника Грузии
Ранеее "Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата
ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Оппозииционная партия "Стратегия Агмашенебели" собирается представить своего кандидата на пост Народного защитника Грузии, заявил депутат от партии Паата Манджгаладзе.
В парламенте Грузии процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника начался 15 сентября. Соответствующий приказ издал глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Заявки желающих стать омбудсменом будут приниматься до 29 сентября включительно.
"Как и планировалось, пока мы обратимся к партнерским неправительственным организациям, несмотря на плохой закон, выберем кандидата с участием неправительственных организаций и представим его группе, отобранной парламентом", - сказал Манджгаладзе.
По его словам, партия не будет игнорировать процесс отбора, чтобы не дать правящей силе провести своего кандидата.
Ранее "Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в омбудсмены, предоставив возможность отбора оппозиционерам и неправительственным организациям.
Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, то есть без оппозиции не обойтись.
Народный защитник в Грузии - независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями. Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеет неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.