https://sputnik-georgia.ru/20220917/orionidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-yarkiy-osenniy-zvezdopad-270501808.html

Ориониды 2022: где и когда наблюдать яркий осенний звездопад

Ориониды 2022: где и когда наблюдать яркий осенний звездопад

В октябре жители Земли увидят один из самых красивых осенних метеорных потоков звездопад Ориониды 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T13:20+0400

2022-09-17T13:20+0400

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справки

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Наблюдать яркий осенний звездопад земляне смогут в третьей декаде – на пике активности Ориониды подарят до 20 метеоров в час.Где наблюдать яркий осенний звездопад и когда пик активности Орионид, читайте в Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьНаблюдать ежегодный осенний звездопад можно со 2 октября по 7 ноября. Пика активности яркий метеорный поток достигает 21 - 22 октября.Красивейшее астрономическое явление смогут наблюдать жители всей планеты, но более ярким зрелищем насладятся в странах Северного полушария, где Орион виден лучше.Наблюдать звездопад лучше всего вдали от городских огней, где увидеть Ориониды можно и невооруженным глазом. В ясную погоду падающие звезды видны с полуночи до рассвета - наиболее яркие метеоры можно увидеть, если смотреть не на сам радиант, а от этой точки немного в сторону.Несмотря на малое количество метеоров в час звездопад Ориониды считается самым красивым и ярким метеорным потоком.ОрионидыЗвездопад Ориониды породила комета Галлея, которую впервые наблюдали в 240 году до нашей эры. Это единственная из короткопериодических комет (орбитальный период менее 200 лет) легко доступная для наблюдения невооруженным глазом.В последний раз комету Галлею, период обращения которой составляет 75-76 лет, астрономы-любители наблюдали в 1986-м. Следующее ее появление во внутренней части Солнечной системы ожидается в 2061-м.Комета названа в честь Эдмунда Галлея, открывшего ее в 1705-м.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки