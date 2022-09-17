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Президент Грузии отправилась в Лондон на похороны Елизаветы II
Президент Грузии отправилась в Лондон на похороны Елизаветы II
Зурабишвили примет участие в гражданской панихиде и официальном приеме, а также будет присутствовать на церемонии похорон 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T17:31+0400
2022-09-17T17:31+0400
2022-09-17T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает пресс-служба администрации главы государства.По данным пресс-службы, Зурабишвили уже отправилась в Лондон, где 18 сентября примет участие в гражданской панихиде и официальном приеме, а 19 сентября будет присуствовать на церемонии похорон.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, елизавета ii, саломе зурабишвили , великобритания, лондон
Президент Грузии отправилась в Лондон на похороны Елизаветы II
17:31 17.09.2022 (обновлено: 18:33 17.09.2022)
Зурабишвили примет участие в гражданской панихиде и официальном приеме, а также будет присутствовать на церемонии похорон
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
По данным пресс-службы, Зурабишвили уже отправилась в Лондон, где 18 сентября примет участие в гражданской панихиде и официальном приеме, а 19 сентября будет присуствовать на церемонии похорон.
Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.
В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.
В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.
Согласно порядку наследования британского престола, следующим монархом Великобритании стал сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. Принц взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.