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Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии

Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии

Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года 17.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Для поездки на сезонные работы в Израиль кандидатам из Грузии понадобится определенная квалификация, заявила замглавы Минтруда Тамара Баркалаия.Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года. Трудоустройство граждан планируется до конца 2022 года.Гражданам Грузии в Израиле предлагается работа на полную ставку: это шесть рабочих дней в неделю, по 42 часа в неделю.Граждане Грузии могут зарегистрироваться на легальную работу в Израиле>>>Начисленная месячная заработная плата при 42-часовом рабочем графике в неделю составляет 5300 шекелей (по курсу на март 2021 года эквивалент 1600 долларов). Работники, прибывающие в Израиль, получат визу, которая будет действительна в течение одного года, продлить ее можно максимум до 63 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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