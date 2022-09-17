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Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии
Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии
Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T11:01+0400
2022-09-17T11:01+0400
2022-09-17T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Для поездки на сезонные работы в Израиль кандидатам из Грузии понадобится определенная квалификация, заявила замглавы Минтруда Тамара Баркалаия.Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года. Трудоустройство граждан планируется до конца 2022 года.Гражданам Грузии в Израиле предлагается работа на полную ставку: это шесть рабочих дней в неделю, по 42 часа в неделю.Граждане Грузии могут зарегистрироваться на легальную работу в Израиле>>>Начисленная месячная заработная плата при 42-часовом рабочем графике в неделю составляет 5300 шекелей (по курсу на март 2021 года эквивалент 1600 долларов). Работники, прибывающие в Израиль, получат визу, которая будет действительна в течение одного года, продлить ее можно максимум до 63 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, израиль, тбилиси
грузия, новости, общество, израиль, тбилиси
Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии
Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Для поездки на сезонные работы в Израиль кандидатам из Грузии понадобится определенная квалификация, заявила замглавы Минтруда Тамара Баркалаия.
Регистрация на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года. Трудоустройство граждан планируется до конца 2022 года.
"На данном этапе мы работаем с Израилем над созданием механизма циркулярной миграции, где есть спрос на определенные профессии, включая профессию гериатрического опекуна (уход за людьми пенсионного возраста - ред.)", - сказала Баркалая.
Гражданам Грузии в Израиле предлагается работа на полную ставку: это шесть рабочих дней в неделю, по 42 часа в неделю.
Начисленная месячная заработная плата при 42-часовом рабочем графике в неделю составляет 5300 шекелей (по курсу на март 2021 года эквивалент 1600 долларов). Работники, прибывающие в Израиль, получат визу, которая будет действительна в течение одного года, продлить ее можно максимум до 63 месяцев.