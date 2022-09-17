https://sputnik-georgia.ru/20220917/rossiyskie-uchenye-sozdali-gidrogel-s-antibiotikom-270517035.html

Российские ученые создали гидрогель с антибиотиком

Российские ученые создали гидрогель с антибиотиком

Основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон надрезов в послеоперационный период 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) создали гидрогель на основе белка молочной сыворотки (БМС), обладающий длительным антисептическим воздействием, который может использоваться при реконструкции мягких тканей, сообщает РИА Новости.Гидрогель с антибиотиком – практически безвредное средство для клеток организма, оно уничтожает бактерии, при этом не имея отрицательного воздействия на ткани.Исследователи поясняют, что основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон инвазивного вмешательства в послеоперационный период. Полученная субстанция на протяжении 48 часов стабильно выделяет достаточное количество цефазолина, чтобы полностью подавить развитие микроорганизмов на конкретном участке тела.Помимо этого направления, ученые рассматривают возможность использования средства в области реконструктивной косметологии.Особенность данного материала в том, что он затвердевает в любой нужной форме и остается твердым более двух месяцев, поэтому может послужить временной заменой утраченных тканей.Это необходимо, чтобы не было деформаций вокруг поврежденного участка и заживление протекало легче. Потенциально временное вживление средства может помочь избежать образования массивных рубцов.Средство снижает вероятность образования косметического дефекта при заживлении мягких тканей и хрящей, так как после завершения активного воздействия антибиотика интегрированный фрагмент продолжает выполнять формообразующую функцию.Ученые также говорят, что молочный сывороточный белок — побочный продукт сыроварения, не требует отдельных затрат. Так БМС может стать востребованной для изготовления имплантов, специальных покрытий, элементов медицинской и косметологической продукций благодаря возможности вторичного производства, снижающего себестоимость конечного продукта.Пока разработка на этапе предварительных исследований, специалисты вуза продолжают изучать полученную субстанцию с использованием микроорганизмов и клеточных культур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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