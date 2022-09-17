https://sputnik-georgia.ru/20220917/skolko-zarabatyvayut-v-gruzii---novye-dannye-270522105.html
Сколько зарабатывают в Грузии - новые данные
Сколько зарабатывают в Грузии - новые данные
Во втором квартале 2022 года средняя номинальная зарплата в Грузии составила 1 541,3 лари, что на 16,1% (213,3 лари) больше по сравнению с аналогичным периодом... 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T20:06+0400
2022-09-17T20:06+0400
2022-09-17T19:57+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата у женщин составила 1 240,6 лари, что на 162,8 лари (15,1%) больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а среди мужчин 1 828,4 лари, рост - 268,5 лари (17,2%)Кроме того, за отчетный период средняя зарплата в бизнес-секторе выросла на 236,2 лари (17%) и составила 1 625,8 лари.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране.Курс лари на 17 сентября - 2,8261 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, зарплата, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, зарплата, инфографика, инфографика
Сколько зарабатывают в Грузии - новые данные
Во втором квартале 2022 года средняя номинальная зарплата в Грузии составила 1 541,3 лари, что на 16,1% (213,3 лари) больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
Согласно данным
Национальной службы статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата у женщин составила 1 240,6 лари, что на 162,8 лари (15,1%) больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а среди мужчин 1 828,4 лари, рост - 268,5 лари (17,2%)
Кроме того, за отчетный период средняя зарплата в бизнес-секторе выросла на 236,2 лари (17%) и составила 1 625,8 лари.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о зарплатах в стране.
Курс лари на 17 сентября - 2,8261 GEL/$1.