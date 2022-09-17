https://sputnik-georgia.ru/20220917/smozhet-li-gruziya-konkurirovat-s-frantsiey-i-italiey-na-rynke-vina-v-mire-270516578.html

Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире

Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире

Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич прокомментировал озвученные недавно в минсельхозе Грузии инициативы о "снижении зависимости от... 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T12:38+0400

2022-09-17T12:38+0400

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По словам эксперта, Грузии будет сложно найти замену российскому потребителю, так как на мировой арене придется конкурировать с такими "титанами", как Франция и Италия, которые "не дремлют"."Семьдесят лет Советского Союза, смена поколений… Вообще на рынке утвердиться непросто, невзирая на очевидные маркетинговые прорывы. Ведь такие тяжеловесы, как Франция, Италия, не дремлют, ведь у них есть тоже вина в избытке, которые они хотят продавать во всем мире", - сказал Юдич.Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.

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2022

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грузинское вино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео