https://sputnik-georgia.ru/20220917/smozhet-li-gruziya-konkurirovat-s-frantsiey-i-italiey-na-rynke-vina-v-mire-270516578.html
Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире
Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире
Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич прокомментировал озвученные недавно в минсельхозе Грузии инициативы о "снижении зависимости от... 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T12:38+0400
2022-09-17T12:38+0400
2022-09-17T12:54+0400
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По словам эксперта, Грузии будет сложно найти замену российскому потребителю, так как на мировой арене придется конкурировать с такими "титанами", как Франция и Италия, которые "не дремлют"."Семьдесят лет Советского Союза, смена поколений… Вообще на рынке утвердиться непросто, невзирая на очевидные маркетинговые прорывы. Ведь такие тяжеловесы, как Франция, Италия, не дремлют, ведь у них есть тоже вина в избытке, которые они хотят продавать во всем мире", - сказал Юдич.Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.
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грузинское вино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
грузинское вино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире
12:38 17.09.2022 (обновлено: 12:54 17.09.2022)
Руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич прокомментировал озвученные недавно в минсельхозе Грузии инициативы о "снижении зависимости от российского рынка"
По словам эксперта, Грузии будет сложно найти замену российскому потребителю, так как на мировой арене придется конкурировать с такими "титанами", как Франция и Италия, которые "не дремлют".
"Семьдесят лет Советского Союза, смена поколений… Вообще на рынке утвердиться непросто, невзирая на очевидные маркетинговые прорывы. Ведь такие тяжеловесы, как Франция, Италия, не дремлют, ведь у них есть тоже вина в избытке, которые они хотят продавать во всем мире", - сказал Юдич.
Россия продолжает занимать лидирующие позиции по импорту грузинского вина. Из Грузии в Россию за январь-июль 2022 года отправили 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина.