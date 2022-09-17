https://sputnik-georgia.ru/20220917/srok-ekspluatatsii-inguri-ges-zavershitsya-cherez-30-let---uchenye-270521237.html

Срок эксплуатации Ингури ГЭС завершится через 30 лет - ученые

Срок эксплуатации Ингури ГЭС завершится через 30 лет - ученые

Грузинские и немецкие ученые проводят сейсмологические, геологические и геодезические работы на Ингури ГЭС 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T19:01+0400

2022-09-17T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Ведущие грузинские и немецкие ученые проводят полевые работы в рамках мониторинга долговечности высокой плотины на Ингури ГЭС, сообщает телеканал "Имеди".На территории, прилегающей к ГЭС, было установлено уникальное оборудование и проведены комплексные исследования. Полевые работы позволяют точно определить, насколько жизнеспособна ГЭС, и вовремя предотвратить риски.По словам ученых, в результате проведенных сейсмологических, геологических и геодезических работ установлено, что через 30 лет срок эксплуатации Ингури ГЭС закончится.На данном этапе осуществляются три проекта мониторинга Ингури ГЭС, финансируемых Федеральным министерством образования и науки Германии. Реализация проектов началась в 2019 году, а их общая стоимость составляет более 7,5 миллиона евро.Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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