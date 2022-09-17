https://sputnik-georgia.ru/20220917/strelba-v-prigorode-tbilisi-est-zhertvy-270523575.html

Стрельба в пригороде Тбилиси: есть жертвы

Стрельба в пригороде Тбилиси: есть жертвы

Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных четырех стабильное 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T19:31+0400

2022-09-17T19:31+0400

2022-09-17T19:38+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904106_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab8e6b4cd81a9b65a22c2a3f7562f9f4.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в пригороде Тбилиси Кикети, передает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, стрелял один человек, ему удалось ранить пять человек, в том числе двух женщин. Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных стабильное.По данным МВД, напавший уже идентифицирован и ведутся мероприятия по его поимке.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии