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Стрельба в пригороде Тбилиси: есть жертвы
Стрельба в пригороде Тбилиси: есть жертвы
Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных четырех стабильное 17.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-17T19:31+0400
2022-09-17T19:31+0400
2022-09-17T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в пригороде Тбилиси Кикети, передает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, стрелял один человек, ему удалось ранить пять человек, в том числе двух женщин. Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных стабильное.По данным МВД, напавший уже идентифицирован и ведутся мероприятия по его поимке.Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Стрельба в пригороде Тбилиси: есть жертвы
19:31 17.09.2022 (обновлено: 19:38 17.09.2022)
Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных четырех стабильное
ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в пригороде Тбилиси Кикети, передает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, стрелял один человек, ему удалось ранить пять человек, в том числе двух женщин. Один из пострадавших скончался в клинике, состояние остальных стабильное.
По данным МВД, напавший уже идентифицирован и ведутся мероприятия по его поимке.
Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия".