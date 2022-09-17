https://sputnik-georgia.ru/20220917/v-gruzii-gotovyatsya-otprazdnovat-rozhdestvo-bozhey-materi-270519679.html

В Грузии готовятся отпраздновать Рождество Божьей Матери

В Грузии готовятся отпраздновать Рождество Божьей Матери

Основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери 17.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-17T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В праздник Рождества Богородицы, 21 сентября, во всех храмах Грузии состоится торжественное богослужение, сообщает Патриархия Грузии.По данным Грузинской православной церкви, основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери, где в этот день будет размещена копия афонской чудотворной иконы Божией Матери – "Утешительница".Богослужение проведет местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии митрополит Сенакский и Чхороцкий Шио (Муджири) Также в богослужении примет участие настоятель Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.Рождество Пресвятой Богородицы - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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