https://sputnik-georgia.ru/20220918/bilety-na-match-sbornykh-gruzii-i-severnoy-makedonii-raskupleny-v-pervyy-zhe-den-270532567.html

Билеты на матч сборных Грузии и Северной Македонии раскуплены в первый же день

Билеты на матч сборных Грузии и Северной Македонии раскуплены в первый же день

Грузинская команда встретится с Северной Македонией 23 сентября в Тбилиси 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T16:07+0400

2022-09-18T16:07+0400

2022-09-18T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Многочасовые очереди у касс стадиона "Динамо" в Тбилиси и перегруженный сайт tkt.ge - так болельщики сборной Грузии по футболу подготовились к покупке билетов на матч со сборной Северной Македонии 23 сентября.Приобрести билеты онлайн у многих получилось только после 12 часов ночи, когда админы сайта обнулили данные электронной очереди. Билеты можно приобрести за 5, 10, 15 и 25 лари (1,5-8,5 доллара).По данным на воскресенье, в продаже осталось всего несколько билетов в последних рядах верхних секторов. Зайти на сайт по прежнему можно только после режима ожидания.Как говорят сами болельщики, такого сильного состава у сборной Грузии не было последние 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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