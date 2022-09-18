https://sputnik-georgia.ru/20220918/dva-khrustalnykh-talanta-pressa-italii-o-protivostoyanii-kvaratskheliya-i-de-ketelare-270539252.html

"Два хрустальных таланта": пресса Италии о противостоянии Кварацхелия и де Кетеларе

"Два хрустальных таланта": пресса Италии о противостоянии Кварацхелия и де Кетеларе

Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Этим вечером на миланском стадионе "Сан-Сиро" состоится встреча лидеров чемпионата Италии - "Милан" сыграет с "Наполи" Хвичи Кварацхелия.Как пишет Gazetta dello Sport, судьбу матча решат два игрока — бельгийский атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия.Автор отмечает, что оба игрока стали инвестицией для своих клубов, поскольку "Милан" потратил около 35 миллионов евро на покупку Де Кетеларе у "Брюгге", а Кварацхелия приобрели у батумского "Динамо" за 10-12 миллионов евро.В отсутствие двух ведущих игроков, таких как Леао ("Милан") и Осимхена ("Наполи"), глаза Италии и всего мира будут прикованы к Де Кетеларе и Кварацхелия."По ходу матча будет ясно, смогут ли они сыграть решающую роль в большом матче", - пишет автор.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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