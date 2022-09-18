https://sputnik-georgia.ru/20220918/dva-khrustalnykh-talanta-pressa-italii-o-protivostoyanii-kvaratskheliya-i-de-ketelare-270539252.html
"Два хрустальных таланта": пресса Италии о противостоянии Кварацхелия и де Кетеларе
"Два хрустальных таланта": пресса Италии о противостоянии Кварацхелия и де Кетеларе
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии 18.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-18T20:40+0400
2022-09-18T20:40+0400
2022-09-18T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Этим вечером на миланском стадионе "Сан-Сиро" состоится встреча лидеров чемпионата Италии - "Милан" сыграет с "Наполи" Хвичи Кварацхелия.Как пишет Gazetta dello Sport, судьбу матча решат два игрока — бельгийский атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия.Автор отмечает, что оба игрока стали инвестицией для своих клубов, поскольку "Милан" потратил около 35 миллионов евро на покупку Де Кетеларе у "Брюгге", а Кварацхелия приобрели у батумского "Динамо" за 10-12 миллионов евро.В отсутствие двух ведущих игроков, таких как Леао ("Милан") и Осимхена ("Наполи"), глаза Италии и всего мира будут прикованы к Де Кетеларе и Кварацхелия."По ходу матча будет ясно, смогут ли они сыграть решающую роль в большом матче", - пишет автор.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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италия, тбилиси, неаполь, новости, спорт, грузия, хвича кварацхелия, футбол
италия, тбилиси, неаполь, новости, спорт, грузия, хвича кварацхелия, футбол
"Два хрустальных таланта": пресса Италии о противостоянии Кварацхелия и де Кетеларе
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Этим вечером на миланском стадионе "Сан-Сиро" состоится встреча лидеров чемпионата Италии - "Милан" сыграет с "Наполи" Хвичи Кварацхелия.
Как пишет
Gazetta dello Sport, судьбу матча решат два игрока — бельгийский атакующий полузащитник "Милана" Шарль де Кетеларе и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия.
"Это соперничество выходит за рамки "Сан-Сиро": кто из детей изменит итальянский футбол? Матч между Де Кетеларе и Кварацхелия – это противостояние двух хрустальных талантов 2001 года рождения.У них много общего – и бельгиец, и грузин родились в 2001 году, и оба рассматривали переход в Серию А как шаг вперед", - пишет издание.
Автор отмечает, что оба игрока стали инвестицией для своих клубов, поскольку "Милан" потратил около 35 миллионов евро на покупку Де Кетеларе у "Брюгге", а Кварацхелия приобрели у батумского "Динамо" за 10-12 миллионов евро.
В отсутствие двух ведущих игроков, таких как Леао ("Милан") и Осимхена ("Наполи"), глаза Италии и всего мира будут прикованы к Де Кетеларе и Кварацхелия.
"По ходу матча будет ясно, смогут ли они сыграть решающую роль в большом матче", - пишет автор.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.