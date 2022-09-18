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Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Гарибашвили вылетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

В рамках визита в Нью-Йорк премьер проведет двусторонние встречи на высоком уровне 18.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-18T13:24+0400

2022-09-18T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба главы правительства.По сообщению пресс-службы премьер-министра, Ираклий Гарибашвили в рамках своего визита в США выступит перед участниками общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН.В рамках визита в Нью-Йорк премьер-министр проведет двусторонние встречи на высоком уровне.Во вторник, 20 сентября, в ООН стартуют общие прения 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Это одно из самых ожидаемых событий года в Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, михаил чхенкели, нью-йорк, сша, тбилиси, оон